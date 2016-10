Montags gibt der Markt ein eher trauriges Bild ab. (Mikhail Galian)

So richtig sagen will noch keiner was. Geheime Kommandosache. Zu oft schon, dass die Sache zerredet wurde und der Wochenmarkt auf dem Domshof, um den es hier geht, trotz aller Anstrengungen am Ende doch wieder so aussah, wie es nicht sein sollte, wenn sich die Stadt mit ihm schmücken will und Händler und Kunden zufrieden sein wollen. Der Markt wirkt besonders an den ersten Wochentagen wie verloren auf dem großen Platz – nur wenige Stände, die sich dann auch noch mehr oder weniger ungeordnet verteilen. Kein schönes Bild, aber das soll sich jetzt ändern, grundlegend.

Seit einem Jahr wird in einem kleinen Kreis der Anrainer darüber nachgedacht, wie man dem Domshof und seinem Wochenmarkt ein neues Antlitz verleihen kann. Die Vorschläge reichen von festen Bauten wie auf dem Viktualienmarkt in München bis hin zu einer anderen Abfolge der Markttage. Die Bauten, heißt es, hätten den Vorteil, dass die Marktbeschicker sich einrichten könnten und ihre Stände nicht immer wieder neu aufbauen müssten, außerdem gäbe es weniger Lieferverkehr. Bei den Markttagen könnte man sich an dem erfolgreichen Findorff-Markt orientieren: Dreimal in der Woche, öfter findet er nicht statt.

Über den Wochenmarkt hinaus soll es aber auch um den Domshof insgesamt gehen. Wie lässt sich diese große Fläche so gestalten, dass sie der Innenstadt hilft, ein stärkeres Profil zu entwickeln?

Neues in der Bremer Bank

Etwas Bewegung hat die neue Nutzung des Gebäudes der Bremer Bank ausgelöst. Dort ist Manufactum eingezogen, und mit „Brot und Butter“ gibt es auch eine Gastronomie. Im November wird in dem über 100 Jahre alten Haus die Markthalle 8 eröffnen. Unter anderem aus diesem Grund sind die Stände auf dem Wochenmarkt leicht umgruppiert worden.

Eine Schwäche in dem Konzept gibt es freilich: Die Markthalle 8 ist hinter dicken Mauern verborgen, es fehlt eine große Eingangspforte. Auf der gegenüberliegenden Seite steht das neue Gebäude der Bremer Landesbank. Ein ansehnliches Haus, wie allgemein geurteilt wird. Mit einem Haken allerdings: Der Bau schließt sich nach außen hin ab. Keine Geschäfte, Restaurants oder Cafés, die mehr Leben auf den Domshof gebracht hätten. Diese Chance wurde vertan.

Mit solcher Art von Analyse haben zwei Planungsbüros, die von der Anrainer-Gruppe beauftragt wurden, zunächst mal die Basis für ihre Empfehlungen gelegt. Was dabei als Ergebnis herausgekommen ist, soll in den nächsten Wochen präsentiert werden. Eingeweiht sind dem Vernehmen nach bislang lediglich einige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Behörden.

Freitags sieht der Markt manierlich aus. (Frank Thomas Koch)

Markthalle 8 soll das Umfeld aufwerten

Der Großmarkt, zuständig für den Wochenmarkt auf dem Domshof, gehört nicht zu diesem erlesenen Kreis. Großmarkt-Chef Uwe Kluge verweist stattdessen auf eine Arbeitsgruppe, die sich unter seiner Ägide Gedanken darüber gemacht hat, was auf dem Domshof verändert werden kann und dies auch schon angestoßen oder vollendet hat. Die neue Anordnung der Stände ist ein Teil davon, auch dass die Lastwagen verbannt wurden und der Sammelplatz für die Abfälle der Händler verschwunden ist. „Dieser Prozess ist abgeschlossen“, sagt Kluge.

Zufrieden ist er trotzdem nicht. „An den ersten Tagen der Woche ist die Nachfrage nicht groß genug, entsprechend gering ist die Zahl der Händler“, bedauert der Geschäftsführer. Sind es am Montag zehn, elf oder zwölf Stände, versammeln sich freitags oder sonnabends mehr als 40 Betriebe auf dem Wochenmarkt. Von der Möglichkeit, den Händlern die Auflage zu machen, auch an anderen als den starken Tagen zu kommen, hält Kluge nichts: „Dann löst sich der Markt ganz.“

Warum aber dann nicht nur dreimal in der Woche, so wie in Findorff oder in der Berliner Freiheit in der Vahr? „Wollen wir das?“, fragt Kluge zurück, „Markt an sechs Tagen in der Woche, welche Stadt hat so etwas? Das ist eine Besonderheit.“ Kluge hegt die Hoffnung, dass durch Manufactum und später auch durch die Markthalle 8 das Umfeld aufgewertet und der Wochenmarkt stabilisiert werden. Gleichzeitig will er die Erwartungen nicht zu hoch schrauben: „Ich halte nichts davon, wenn der Domshof jetzt plötzlich die Innenstadt retten soll.“