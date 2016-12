Auf Weihnachtstour im Viertel: Der Bremer Kneipenchor stimmt Räubergesänge vor dem Fehrfeld an. (Christina Kuhaupt)

Drei Dutzend junge Leute stehen eng zusammen gedrängt im gemütlichen Hinterzimmer einer Bremer Bar. Die Augen sind geschlossen. Einatmen, ausatmen. Alle wiegen sich auf ihren Fußsohlen vor und zurück, es folgt ein kollektiver Luftsprung. Der Beginn einer ungewöhnlichen Yoga-Session? Nein, hier stimmt sich im Fehrfeld der Bremer Kneipenchor auf seine Weihnachtstour ein.

Im Hintergrund hört man Barmusik und das Stimmengewirr der Kneipengäste. Der Barbesitzer hat nichts dagegen, dass der Chor sich in seiner Kneipe einstimmt – im Gegenteil: Er singt selbst mit. Das Kneipenteam hält nach dem Einsingen ein Tablett Pfefferminz-Schnäpse für die Choristen bereit. Jeder bekommt einen Kurzen, dann geht es zur ersten Konzertstation, der Glühweinbude auf dem Ziegenmarkt.

Der Kneipenchor, der sich 2014 nach Hamburger Vorbild gegründet hat, tritt vor und in Bremer Bars auf – manchmal angekündigt, meist unerwartet. Man sitzt im März und trinkt ein Bier, plötzlich steht ein Trupp singender Barbesucher draußen und stimmt ein Stück an. Die Sängerinnen und Sänger lassen sich von ihrem unfreiwilligen Konzertpublikum feiern und auch schon mal anpöbeln, ob in der Weinbar oder bei den Punks der Steintor-Schänke.

Kneipenchöre sind Trend

Kneipenchöre haben sich zuletzt in vielen deutschen Städten gegründet: In Berlin und Hamburg, in München und Leipzig, Karlsruhe und Kiel. Sie setzen auf Popkultur und Auftritte an öffentlichen Orten. Die Münchner treten in Jogginghosen und Feinripp-Unterhemden auf, die Hamburger singen Stücke von Pop-Bands wie Wanda und bringen Rap-Stücke frei nach den Beginnern.

Kneipenchöre locken junge Leute an und beleben die Freude am Singen neu, jenseits der leicht angestaubten Tradition von Kirchenchören und Gesangsvereinen. „Weiße Bluse, schwarze Hose, daran erinnere ich mich, wenn ich an unseren Schulchor denke“, sagt Paula Eickmann. Die 31-Jährige hat den Bremer Kneipenchor gemeinsam mit ihrer Studienfreundin Simone Bacher ins Leben gerufen. Die beiden Frauen haben zusammen das Kulturbüro Käpt'n Kurt gegründet. Der Kneipenchor ist eines ihrer gemeinsamen Projekte. Und eins ist klar: „Weiße Bluse, schwarze Hose“ ist ganz sicher nicht ihr Stil. Die Sängerinnen und Sänger des Kneipenchors tragen Jeans und Kapuzenpullis, Wollmützen und dicke Daunenjacken, wenn sie abends um die Häuser ziehen.

Gerade hat sich die Truppe vor dem Glühwein-Fass am Ziegenmarkt aufgebaut. Ein bisschen aufregend ist es für die Choristen schon, so unvermittelt in der nieseligen Dezembernacht loszusingen, das merkt man: Es gibt keine Bühne, keine Ankündigung, es geht einfach auf ein kleines Zeichen der Chorleiterin los. Die Glühweingänger am Stand senken die Becher, halten inne und horchen. Mit jedem Ton werden die Stimmen der Sänger fester und sicherer. „Ma-ma-ma-Matthis“ singt ein Teil des Chors, „Bo-bo-bo-Borka“ schallt es ihm von der anderen Seite entgegen. Der Chor hat lange an einem Ronja-Räubertochter-Medley geprobt, in dem – wie im Film – zwei Räuberchöre gegeneinander antreten und ihre Chefs mit rauhen Kehlen verteidigen.

Songs von Coldplay, Eurythmics und Rio Reiser gehören zum Repertoire. (Christina Kuhaupt)

Geprobt wird im Schlachthof

Choräle und Weihnachtslieder sucht man im Repertoire des Kneipenchors vergebens. Statt dessen gibt es Stücke von Coldplay, Eurythmics, Rio Reiser und den Jackson Five. Ein Quoten-Shanty ist auch dabei - der Kneipenchor geht gerne auf Kaperfahrt. Die Sängerinnen und Sänger sind gemeinsam zur Chorfahrt auf einen Bauernhof ausgerückt und haben einen Beatboxing-Workshop absolviert.

Geprobt wird normalerweise im Schlachthof. „Ein Klavier und ein Kasten Bier – da hat man alles, was man so braucht“, sagt Mitsänger und Barinhaber Christoph Lottes. Der Chor trat auch schon auf der Breminale auf und sang vor der Sneak-Preview in der Schauburg. Und er zog auch schon singend durch einen Supermarkt, bis der Filialleiter sie fast rausgeworfen hätte.

Der Bremer Kneipenchor ist ein vergnügter Haufen junger Leute zwischen Anfang zwanzig und Mitte Vierzig, geleitet von einer Musikpädagogik-Studentin, die die Truppe zum Singen animiert. Chorleiterin Svenja Horn ist 24, es ist es ihr erster eigener Chor. „Ich wollte mich erst einmal mit einem Chorprojekt ausprobieren“, sagt sie. Am Anfang war sie aufgeregt, inzwischen leitet sie die Gruppe lebhaft an. „Wir haben eine Chorleitung gesucht, die Lust auf Experimente hat“, erzählt Paula Eickmann. Svenja Horn wollte ursprünglich einen Kinderchor leiten. Jetzt zieht sie statt dessen knapp fünfzig gut gelaunten Erwachsenen durch die Nacht.

Innehalten vor dem Auftritt: Im Hinterzimmer einer Bar stimmen sich die Sänger ein. (Christina Kuhaupt)

"Es ist toll, die Leute mit Musik zu überraschen“

Als nächstes gibt der Chor ein Ständchen vor dem Litfass im Ostertor. Dort stehen zwei Dutzend Glühweingäste vor der Bar. Einige von ihnen sind sichtlich erstaunt und erfreut, die zum Publikum mutierte Zufallsgesellschaft applaudiert. „Es ist toll, die Leute mit Musik zu überraschen“, sagt eine der Sängerinnen. „Die meisten gucken uns erstmal verwirrt an und fragen sich: Was wollen die eigentlich?“, erzählt eine andere.

Dass die Resonanz auf ihre Idee, einen Kneipenchor zu gründen, so groß sein würde, damit hätten Paula Eickmann und Simone Bacher selbst nicht gerechnet. Mit Postkarten, die sie in Bremer Kneipen auslegten, warben die Chorgründerinnen vor zwei Jahren um Mitstreiter. Sie suchten nach Leuten, die so wie sie nicht mehr allein unter der Dusche singen wollten und Lust hatten, Bremens Kneipenleben bunter zu machen. Die Reaktion auf ihre Postkarten-Aktion: Zum ersten Interessierten-Treffen kamen aus dem Stand 30 Leute, erzählt Paula Eickmann. Inzwischen ist der Chor so voll, dass offiziell keine Neuzugänge mehr aufgenommen werden.

Wirte unterstützen den Kneipenchor: Bei jeder Station gibt es eine Runde Kurze für alle. (Christina Kuhaupt)

"Bremen ist eine Kneipenstadt"

„So ein Chor passt gut zu Bremen: Bremen ist einfach eine Kneipenstadt, es gibt nicht so viele Clubs, wo man tanzen gehen kann, doch dafür sind die Leute viel und lange in Kneipen“, sagt die 31-Jährige, die aus dem Ruhrgebiet stammt. Großes musikalisches Talent oder Gesangserfahrung sind keine Voraussetzung fürs Mitmachen im Kneipenchor: „Es gibt bei uns kein Vorsingen, wenn jemand Bock hat, hat er Bock“, sagt Paula Eickmann.

„In einem anderen Chor hätten sie mich vielleicht gar nicht aufgenommen“, bekennt einer der Sänger freimütig. „Das Singen ist sehr befreiend, und es ist erstaunlich, wie viel Energie das gibt“, sagt Paula Eickmann. „Man trinkt zusammen, man singt zusammen, es ist ein totales Gemeinschaftsgefühl.“

Vor dem Litfass gibt es unterdessen nach dem Kurzkonzert den nächsten Gratis-Schnaps für den Chor: Bremer Wirte unterstützen die Truppe, die ihre Gäste mit selbst gesungenen Stücken beschallt. Der Schnaps rinnt die Kehlen hinunter, der Großteil der Sängerinnen und Sänger schließt die Fahrräder los und schwingt sich auf den Sattel. Die nächste Station ist der kleine Weihnachtmarkt in der Neustadt. Der Gesang aber reißt auch auf dem Weg dorthin nicht ab: Kleingruppen radeln singend durch die Nacht. Paula Eickmann erzählt: „Letztes Jahr haben wir nach unserer Tour noch bis in die Morgenstunden in einer Bar getanzt.“