(dpa)

Die Frau soll, als Geschäftsführerin zweier Gesellschaften, sowohl Leistungen in der ambulanten als auch der stationären Pflege mit den Kassen abgerechnet haben, die entweder nur zum Teil oder sogar überhaupt erbracht wurden.

Der dabei entstandene Schaden soll über 800000 Euro liegen. Die Frau, gegen die drei Anklagen erhoben wurden, sitzt in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat sie weiterhin betrügerisch abgerechnet als bereits zwei Anklagen gegen sie vorlagen. „Wiederholungsgefahr“ lautete deshalb der Haftgrund. Die Verhandlung findet in Saal 4 des Justizzentrums am Wall statt.