An Karfreitag und anderen Feiertagen herrscht in weiten Teilen Deutschlands ein Tanzverbot. (dpa)

Der angekündigte Gesetzentwurf über Verbote an stillen Feiertagen ist ein Kompromiss. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die christlichen Kirchen müssen nicht fürchten, dass ihr höchster Feiertag über Bord geht, denn der Grundgedanke des Innehaltens und der Stille an diesem Tag bleibt gewahrt. Und all denen, denen die in Bremen gesetzlich verordnete Ruhe von 6 bis 21 Uhr immer noch zu lang ist, sei der Blick über die Landesgrenzen empfohlen. In fast allen anderen Bundesländern herrscht ein ganztägiges Tanzverbot, und in nicht wenigen von ihnen umfasst es auch gleich noch Teile des Gründonnerstags und des Karsamstags. Da sind die 15 Bremer Stunden doch wohl zu verschmerzen.

Dass die Schausteller der Osterwiese es gerne anders hätten, ist nachvollziehbar, aber im Gesamtkontext nicht mehr als eine Randnotiz. Ohnehin haftet der gesamten Debatte längst etwas Gespenstisches an. Die Welt, wie wir sie kennen, bricht auseinander, Terroranschläge, religiöser Fanatismus und – daraus abgeleitet – die Frage nach dem Umgang mit dem Islam polarisieren die Gesellschaft. Und ausgerechnet das Tanzverbot wird in Bremen zur Glaubensfrage hochstilisiert...?

