Das Agrarpolitische Bündnis sorgt sich unter anderem um die Frage, was in Bremer Kitas auf den Tisch kommt. (Angelika Warmuth, dpa)

Gute Nachrichten für das Agrarpolitische Bündnis Bremen (ABB): Die modifizierte Version eines Bürgerantrages zur Verbannung von sogenanntem Billigfleisch aus Kitas, Schulen und Krankenhäusern hat sowohl die zuständigen städtischen Deputationen als auch den städtischen Haushaltsausschuss passiert. Zugleich gibt es aber einen Wermutstropfen: der verabschiedete Änderungsantrag enthält den Zusatz, dass die Abkehr vom Billigfleisch „aufwendungsneutral“ erfolgen soll. Eine Einschränkung, die das ABB kritisiert.

Dennoch könnten die Beschlüsse wegweisend für eine umwelt- und tierschutzverträgliche Ernährung in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung der Stadtgemeinde Bremen sein, kommentiert ABB-Sprecher Peter Bargfrede die mehrheitlich gefassten Schlüsse und spricht von „Ernährungswende“. Die endgültige Abstimmung steht allerdings noch aus. Sie erfolgt in dieser Woche in der Bürgerschaft, ist aus Sicht des ABB aber nur noch eine Formsache.

Der von über 5000 Bremerinnen und Bremern unterzeichnete Bürgerantrag in seiner ursprünglichen Form sei zwar abgelehnt worden, der jetzt beschlossene Änderungsantrag habe aber wesentliche Ziele übernommen hat, erklärt Bargfrede, der auch Vertrauensperson des Bürgerantrags ist. So sehe der Beschlussvorschlag der beiden Deputationen für die Stadtbürgerschaft unter anderem vor, dass bis 2022 in staatlichen Kitas und Schulen nur noch tierisch erzeugte Lebensmittel verwendet werden dürfen, die mindestens nach den Kriterien der Europäischen Öko-Verordnung von 2007 produziert worden sind. In städtischen Krankenhäusern sollen 75 Prozent der eingesetzten tierisch erzeugten Lebensmittel bis 2024 aus der tierwohlgerechteren Öko-Landwirtschaft kommen.

„Wir freuen uns, dass durch unseren Bürgerantrag bei den Abgeordneten das Bewusstsein dafür geschärft wurde, welche Verantwortung die Stadtgemeinde Bremen für eine gesunde und umweltverträgliche Ernährung in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung hat, die insbesondere dem Tierschutz Rechung trägt“, sagt Peter Bargfrede.

Das ABB bedauert allerdings, dass die Kantinen und Mensen im Einflussbereich der Stadt in der Beschlussvorlage nicht berücksichtigt wurden. Im ursprünglichen Bürgerantrag war der Verzicht auf Billigfleisch auch für diese Einrichtungen gefordert worden. Der Senat wird aufgefordert, binnen zwölf Monaten nach Beschlussfassung der Stadtbürgerschaft einen mehrstufigen Aktionsplan vorzustellen. Der wiederum soll aufzeigen, wie das gesamte Vorhaben „aufwendungsneutral“ umgesetzt werden kann. „Uns ist klar, dass das Wort aufwendungsneutral in der Beschlussvorlage der entscheidende Knackpunkt bei der Erstellung und Umsetzung des Aktionsplans sein wird“, erklärt Bargfrede.

Im Krankenhausbereich könne dies nur bedeuten, das Küchenpersonal in nach­haltiger Ernährung fortzubilden, mehr ­saisonale und regionale Produkte einzukaufen und vor allem den Fleischkonsum auf ein gesundheitsverträgliches Maß zu re­duzieren. „So könnten Mehrkosten ver­mieden werden.“

In Kitas und Schulen dürfe der Einsatz von Bio-Fleisch nicht aus Kostengründen verhindert werden, betont Bargfrede. „Bei aller Anerkenntnis der prekären Haushaltssituation des Landes Bremen muss die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen oberste Priorität haben.“

Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass Eltern mit einem geringen Einkommen nicht benachteiligt werden, ergänzt Monika Baalmann vom Verein Sozialökologie, einem Mitglied des ABB. Ein eventuell etwas höherer Bio-Preis müsse für die Berechtigten des Bremen-Passes vom Sozialetats gedeckt werden.