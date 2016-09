Zum Prozessauftakt dürfen die Medien filmen und fotografieren. Da ist Lesestoff auf der Anklagebank gefragt. Drei von vier Beschuldigten haben am Mittwoch dran gedacht. (Jonas Kako)

Es geht in diesem Prozess um gefährliche Körperverletzung, um Bedrohung und Nötigung und um einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Beileibe keine Bagatellen, was sich da am 23. März in der Notaufnahme des Krankenhauses Links der Weser (LdW) zugetragen hat.

Aber von der Straferwartung her trotzdem eigentlich nichts, was vor ein Landgericht gehört. Im Normalfall hätte es hierfür auch ein Einzelrichter oder ein Schöffengericht am Amtsgericht getan. Aber was ist schon normal, wenn es in Bremen um Streitigkeiten zwischen zwei Großfamilien mit kurdisch-libanesischen Hintergrund geht?

Angeklagte gehören zur Familie Miri

Doch nicht die Tatsache, dass alle vier Angeklagten der in Bremen einschlägig bekannten Familie Miri angehören, hat zur Verhandlung vor dem Landgericht geführt, betonte der Vorsitzende Richter eingangs der Sitzung, wohl um schon an dieser Stelle ­etwaigen Behauptungen einer Vorverurteilung entgegenzuwirken.

Zum Prozessauftakt dürfen die Medien fotografieren. (Jonas Kako)

Und es sei auch nicht das große mediale Interesse an dem Fall gewesen. Die Entscheidung, schon in erster Instanz vor dem Landgericht zu prozessieren, fuße allein auf der schwierigen Beweislage und dem erwarteten großen Aufwand. Rund 50 Zeugen und gleich mehrere Sachverständige habe allein die Staatsanwaltschaft benannt.

In der Sache geht es um zwei Vorfälle vom 23. März: Zwischen 18 und 20 Uhr soll einer der Angeklagten mit seinem Pkw auf der Neuenlander Straße einen vor ihm fahrenden Wagen mit der Lichthupe bedrängt und zum Anhalten gezwungen haben. Dann sei der Angeklagte ausgestiegen, zur Beifahrertür des gestoppten Wagens gegangen und habe einem der Insassen mit einem Schlagring mehrere Schläge ins Gesicht versetzt, heißt es in der Anklageschrift.

Das Opfer kam in das Krankenhauses Links der Weser

Dies aber war nur das Vorspiel. Der durch die Schläge schwer verletzte Mann, Angehöriger einer anderen Großfamilie, die ebenfalls zu der Gruppe der Mhallamiye gehört, wurde ins LdW gebracht. Unter großer Anteilnahme seiner Angehörigen. Auf dem Parkplatz der Klinik zählte die Polizei später 16 Fahrzeuge der Familie des Opfers.

Doch auch der Beschuldigte soll sich auf den Weg ins Krankenhaus gemacht haben. Auch er nicht allein, sondern von rund 20 Mitgliedern seiner Familie begleitet. Darunter das Trio, das nun mit ihm auf der Anklagebank sitzt. Im Wartebereich der Notaufnahme des Krankenhauses sollen die vier Männer mehrere Angehörige der anderen Familie bedroht und geschlagen haben.

Täter zieht Pistole

Von einem Messer, Holzlatten, Schlagstöcken und einem Stock mit einer daran angebrachten Kugel ist in der Anklageschrift die Rede. Zudem habe einer der Beschuldigten eine Pistole gezogen, auf einen Kontrahenten gezielt und die Waffe dabei mehrfach durchgeladen. Geschossen wurde nicht, die Polizei fand später am Tatort aber scharfe Munition. Vermutet wird, dass es sich dabei um Kugeln handelt, die beim Durchladen aus der Waffe katapultiert wurden.

Im LdW blockierte das Pflegepersonal alle Eingänge und verhinderte so, dass die Auseinandersetzungen weiter in die Klinik ­hineingetragen wurde. Als die Polizei eintraf, waren die Täter verschwunden.

Laut Staatsanwaltschaft wurden aber vier der Angreifer von ihren Opfern identifiziert. Gegen sie ergingen Untersuchungshaftbefehle wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Wenig später stellten sich die vier Männer. Drei von ihnen wurden mit der Auflage, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden, wieder auf freien Fuß gesetzt, einer sitzt seit Anfang April in U-Haft.

Richter legen den Angeklagten ein Geständnis nahe

Der Vorsitzende Richter legte dem Quartett am Mittwoch ein Geständnis nahe. Schon vor der Verhandlung hatte es ein Verständigungsgespräch gegeben, um auszuloten, wie dieses Verfahren eventuell ohne das drohende monatelange Beweisverfahren beendet werden könnte. Zumindest für zwei der Angeklagten könnte ein Deal mit einer Bewährungsstrafe enden, deutete der Richter einen möglichen Prozessausgang an.

Ob es hierzu kommen wird, bleibt abzuwarten. Wenn denn die vier Männer die Täter waren, so hätten drei von ihnen die Tat während einer laufenden Bewährungsstrafe begangen. Und alle vier haben dem Vernehmen nach ein langes Vorstrafenregister.

Vorerst äußerten sich die Angeklagten zu alldem nicht. Und das Gericht ist zunächst mit der Rüge eines Verteidigers beschäftigt. Der hält die Besetzung des Gerichts für ordnungswidrig, die beiden Schöffen hätten nicht eingesetzt werden dürfen. Der Prozess wird am 5. Oktober um 9 Uhr fortgesetzt.