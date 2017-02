In der Nacht vom 9. auf den 10. August kam es im Einmündungsbereich Gastfeldstraße/Meyerstraße zu einer schweren Gewalttat. (Frank Thomas Koch)

Kazim Hozan (Name von der Redaktion geändert) ist vom deutschen Rechtsstaat enttäuscht. Der 34-Jährige aus dem Bremer Westen lag im August 2014 schwer verletzt im Krankenhaus, nachdem er bei einem Überfall vor einem Café in der Neustadt übel zugerichtet worden war. Hozan, ein praktizierender Muslim, hatte sich dort mit einem Mann getroffen, um ein Versöhnungsgespräch wegen einer Prügelei zwischen Bremer Jesiden und Muslimen zu arrangieren, die ein paar Tage zuvor stattgefunden hatte. Doch statt Frieden zu stiften, wurde Hozan an jenem Augustabend selbst Opfer massiver Gewalt. Als er mit seinem Gesprächspartner vor dem Café stand, bogen plötzlich ein schwarzer BMW und ein silberfarbener VW Golf um die Ecke. „Ungefähr zehn Personen stiegen aus und stürmten auf mich ein“, erinnert sich Hozan. Wenig später lag er blutend auf dem Bürgersteig. An seinem Kopf klaffte eine tiefe Wunde, verursacht durch einen Hieb mit einem Beil.

Strafe noch ungesühnt

Zweieinhalb Jahre später ist die schwere Straftat noch ungesühnt. Was ihr nun plötzlich wieder Aktualität verleiht, ist der Zusammenhang mit dem Tod des syrischen Flüchtlingsjungen Odai K.. Der 15-Jährige war in der Silvesternacht im Blumenthaler Ortsteil Lüssum einer Gruppe jesidischer Kurden in die Quere gekommen. Aus noch ungeklärten Gründen verprügelten sie Odai so brutal, dass er einige Tage später im Krankenhaus verstarb. Zwei der mutmaßlichen Täter sitzen seit dem 10. Januar in Untersuchungshaft, und diesen beiden Männern wird auch eine Mitwirkung an dem Überfall auf Kazim Hozan zur Last gelegt. Bewiesen ist die Tatbeteiligung allerdings nicht. Ende Januar hatte die Staatsanwaltschaft die Erwartung geäußert, dass das laufende Ermittlungsverfahren gegen die Männer aus Bremen-Nord wegen der Tat vom August 2014 vermutlich nicht in eine Anklage münden werde. Die Beweislage gegen die Mitglieder der kurdischen Familie lasse keinen Schuldspruch in einem Gerichtsverfahren vermuten.

Mehr zum Thema Justiz ist in Bedrängnis Im Fall des Flüchtlingsjungen, der in der Silvesternacht in Bremen-Lüssum erschlagen wurde, tauchen ... mehr »

Wie die Staatsanwaltschaft zu dieser Einschätzung kam, ist Kazim Hozan unverständlich. Im Gespräch mit dem WESER-KURIER bekräftigt er, gegenüber der Polizei zwei der Angreifer, die ihn in der Neustadt attackiert hatten, identifiziert zu haben. Freunde hätten ihm einige Tage nach der Tat Bilder mutmaßlicher Täter gezeigt. Auf ihnen habe er die zwei jesidischen Kurden erkannt und dies später auch gegenüber den Ermittlern so angegeben. Was für einen besseren Beweis kann es geben als eine direkte Identifizierung des Täters durch das Opfer?, fragt sich Hozan. Aber mehr noch als seine eigenen Erfahrungen beschäftigen ihn die Gedanken an den 15-Jährigen aus Blumenthal, der aus seiner Sicht noch leben könnte, wenn die mutmaßlichen Täter aus dem August 2014 hinter Gittern säßen. „Es tut mir sehr leid um den Jungen“, sagt Kazim Hozan. Er habe viel Kontakt zu jesidischen Kurden in Bremen-Nord. „Das sind ganz überwiegend nette, friedliche Leute. Die finden es schlimm, was diese Schlägertypen mir und Odai angetan haben. Aber es traut sich auch keiner, denen zu sagen: Mann, was seid Ihr für Schweine.“

Trend zur Einstellung des Verfahrens

Aus dem letzten Statement der Staatsanwaltschaft zum Fall Hozan kann man eine gewisse Akzentverschiebung gegenüber Ende Januar heraushören. Sprecherin Silke Noltensmeier redet nun nicht mehr von einem Trend zur Einstellung des Verfahrens. Zwar bestehe auf der Grundlage der bisher bekannten Fakten kein „hinreichender Tatverdacht“ gegen die beiden Männer, die auch in die Lüssumer Gewalttat verwickelt sein sollen. „Aber das kann sich durch weitere Ermittlungen noch ändern“, sagt Noltensmeier.

Der Fall beschäftigt inzwischen auch die Politik. Der Bürgerschaftsabgeordnete Jan Timke (Bürger in Wut) hat einen ganzen Katalog von Fragen an den Senat gerichtet, die in der nächsten Sitzung der Innendeputation Anfang März beantwortet werden sollen. Timke möchte unter anderem wissen, wieso es den Ermittlungsbehörden trotz entsprechender Hinweise nicht gelungen sei, das Fahrzeug der Axt-Attentäter ausfindig zu machen. Den Abgeordneten interessiert auch, ob Zeugen des Vorfalls vom August 2014 nach Erkenntnissen der Polizei unter Druck gesetzt wurden, um belastende Aussagen zu verhindern. Glaubt man Kazim Hozan, dann hat diese Frage ihre Berechtigung. Er selbst hat nach eigener Darstellung aus dem Umfeld der mutmaßlichen Täter den Rat erhalten, die Dinge ruhen zu lassen.