Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz Gleich zweimal mit Drogen erwischt

Dumm gelaufen für einen 22-Jährigen, den die Polizei erst am Montag mit einer kleinen Menge Marihuana erwischt hatte – am Mittwoch war es schon wieder so weit.