Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Einbruch in Bremen-Blumenthal Goldmünzen für 420.000 Euro erbeutet

Bei einem Einbruch in der Silvesternacht sind in Bremen-Blumenthal mehrere Elektrogeräte und ein Wandtresor gestohlen worden. Laut dem Besitzer waren hochwertige Münzen in dem Safe.