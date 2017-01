Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bremen-Sebaldsbrück Granate auf Mercedes-Werksgelände erfolgreich gesprengt

Auf dem Mercedes-Werksgelände in Bremen-Sebaldsbrück wurde heute an der Martensstraße eine 25-Pfund-Granate gefunden. Am Abend wurde sie erfolgreich gesprengt.