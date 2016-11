Während ihre Kleinen friedlich in der Kita spielen, kämpfen viele Eltern gegen die neue Gebührenordnung. (dpa)

Mit der Gerechtigkeit ist das so eine Sache. Natürlich ist es irgendwie gerecht, einkommenschwächere Haushalte bei den Kita-Gebühren zu entlasten, wenn man im Gegenzug Besserverdienende härter rannimmt. Doch wo zieht man die Grenze? Wenn man sie so setzt wie die Regierenden in Bremen, dann liegt sie bei einem Haushalts-Bruttoeinkommen im Bereich von 60.000 Euro. Es sind also nicht die Reichen, die man rannehmen will, sondern es ist vor allem die Mittelschicht, die junge Familie mit zwei Jobs in Voll- und Teilzeit, mit nicht abbezahltem Reihenhaus und einem Minivan im selbst gezimmerten Carport.

Auch wenn es diesen Leuten gut geht und damit viel besser als vielen anderen, dann haben sie ihr Leben an ihrem Einkommen ausgerichtet und eigentlich keinen Euro übrig. Wer ihnen Gebührenerhöhungen im Bereich von 50 oder 100 Euro in Aussicht stellt, trifft damit Menschen, die als Mittelschicht die Gesellschaft tragen sollen. Die auch mal in den Urlaub fahren und fürs Alter vorsorgen wollen, weil es das Rentensystem nicht mehr bringt. Vielleicht empfinden sie das neue Kita-Gebührensystem als gerecht. Womöglich fühlt es sich aber an wie ein Schlag ins Gesicht.