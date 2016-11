Dirk Quade vor seinem Tabakgeschäft in der Lloyd-Passage. (Christina Kuhaupt)

Da war Bremen mal innovativ und hat sich was getraut: Die Lloyd-Passage zwischen Sögestraße und Hanseatenhof gilt als erste überdachte öffentliche Straße in Deutschland. Sie ist 26 Jahre alt – noch älter sind die Geschäftsräume links und rechts in der Passage. Einer der großen Vermieter ist die Brepark mit ihren Erdgeschossflächen im Parkhaus Mitte: 13 Geschäfte, die allein dort angesiedelt sind. Kann sein, dass sie alle raus müssen.

Bekannt geworden sind die Pläne nach einer Anfrage der SPD in der Bürgerschaft. Demnach will die Brepark ihre Flächen für Einzelhandel und Gastronomie moder­nisieren und erweitern. Die Lloyd-Passage, einer der Frequenzbringer in der Innenstadt, bliebe in der Zeit zwar geöffnet, sie wäre durch die Bauarbeiten aber stark beein­trächtigt.

Für Dirk Quade, Inhaber eines Tabak- und Whisky-Ladens in der Passage, ist nicht neu, was die Brepark sich vorgenommen hat. „Das fing vor drei Jahren an, als die Stadt plante, den Lloydhof und das Parkhaus am Brill abzureißen“, sagt der 46-Jährige.

Umgestellte Mietverträge

Die Gebäude sollten dem City-Center weichen, doch für das Einkaufszentrum fand sich letztlich kein Investor. Damals, so Quade, seien sämtliche Mietverträge umgestellt worden, um sie bei Bedarf schnell kündigen zu ­können. Er habe heute eine Frist von sieben Monaten bis zum Jahresende.

Das City-Center als Initialzündung für eine weitere Entwicklung der Ladenflächen in der Innenstadt bis hinein in die Lloyd-Passage, das war der Plan. Nachdem er im Großen nach jahrelangen Bemühungen gescheitert ist, soll er nun offenbar wenigstens im Kleinen vorangebracht ­werden.

„Ich habe überhaupt nichts dagegen“, sagt Quade, „nur sollte mit uns mal geredet werden.“ Nichts Genaues wüssten sie nicht, beklagt der Unternehmer, weder über den Zeitplan noch darüber, ob während der Bauzeit in der Nähe des Standorts mit Containern oder ähnlichem vorübergehend Ersatz geschaffen wird oder das gar nicht nötig ist, weil in der Passage nach dem Umbau und der Erweiterung ohnehin andere Geschäfte Platz nehmen sollen.

Mieter der ersten Stunde

Quades Familie ist mit ihrem Tabakgeschäft seit 35 Jahren am selben Ort: „Wir sind Mieter der ersten Stunde und einer der Ideengeber für die Lloyd-Passage.“ Für seinen Laden mit den zehn festangestellten Mitarbeitern sei der Standort ideal, nicht günstig bei der Miete, aber mit viel Lauf, zu den Stammkunden kämen so immer wieder neue hinzu.

Sollte die Brepark ihren Plan wahr machen, für den zurzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt wird, wären alle 13 Betriebe betroffen, wie es in der Antwort des Senats auf die Anfrage der SPD heißt. „Die Mietverhältnisse würden gekündigt werden“, schreibt die Verwaltung. Gespräche mit den Betreibern würden erst dann geführt, wenn klar sei, dass das Projekt angegangen werde. Das entscheide letztlich der Aufsichtsrat der Brepark.

In der Anfrage der SPD wird davon gesprochen, dass die Überlegungen der Brepark zu Planungsunsicherheiten bei den Mietern führe. Indirekt weist die Regierungsfraktion darauf hin, welche Absichten sie mit der Lloyd-Passage verfolgt und was möglichst nicht passieren sollte: „Wesentliches Merkmal der Passage ist, dass kleinere Einzelhandelsgeschäfte, die noch inhabergeführt sind und sich dadurch von den großen interna­tionalen Shopping-Ketten abheben, hier einen Platz gefunden haben.“

Schaffung größerer Flächen

Es sind Geschäfte wie der Tabakladen. Dirk Quade vermutet, dass die Brepark den Umbau nutzen will, um einige wenige große Flächen zu schaffen. „Wenn dann 100 Euro für den Quadratmeter genommen werden, können wir uns das nicht mehr leisten.“ Zurzeit zahlt er nach eigenen Angaben eine Miete von rund 60 Euro pro Quadratmeter.

Brepark-Chefin Erika Becker hält solche Gedanken für verfrüht: „Zunächst warten wir mal die Untersuchung ab, danach entscheidet der Aufsichtsrat.“ Mit einem Ergebnis rechnet sie für das erste Halbjahr 2017. „Fakt ist, dass die Geschäfte in die Jahre gekommen sind und wir einen Umbau für die Optimierung der Flächen nutzen könnten“, so Becker.

Nach dem Scheitern der Pläne für ein City-Center wird der Lloydhof, der dafür weichen sollte, nach dem Willen des Senats jetzt verkauft. Bremen hatte das Gebäude für rund 25 Millionen Euro erworben. Abgerissen werden sollte für das Einkaufszentrum eigentlich auch das Parkhaus am Brill. Nun bleibt es stehen, gerät wie das Parkhaus Mitte aber in den Fokus, um mehr Einzelhandelsflächen zu schaffen. „Wir haben dort schon welche, aber das lässt sich sicher optimieren“, sagt die Brepark-Chefin.