Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

500.000 Euro Schaden Großbrand in Oslebshausen

In einer Turnhalle "Am Oslebshauser Park" in Bremen-Oslebshausen kam es am Sonntagabend zu einem Großbrand. Der Schaden beträgt 500.000 Euro.