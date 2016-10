Kontrollen im Bremer Viertel.

An der Aktion sind 41 Beamte in Zivil und Uniform beteiligt. Zur Zeit sind die Polizeikräfte an mehreren Orten im Bremer Viertel unterwegs und durchsuchen diverse Personen. "Unsere Kollegen haben in den Seitenstraßen bis hin zum Ziegenmarkt Drogendealer und -konsumenten kontrolliert.", schreibt die Polizei Bremen auf ihrer Facebook-Seite. Auch am Sielwalleck finden Kontrollen statt.

Damit soll laut Polizei "eine Reihe von gezielten Maßnahmen zur Bekämpfung des Straßendeals" starten.

Schon in den vergangenen Monaten führten Staatsanwaltschaft und Polizei "ein verdecktes und sehr vielschichtiges Verfahren gegen den offenen Drogenhandel durch", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Bremen.

Am Dienstag sollen die Ergebnisse und Folgemaßnahmen in einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Mehr Informationen hier in Kürze.