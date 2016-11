Kai Wargalla ist die neue Landesvorsitzende der Bremer Grünen. (dpa)

Die Grünen-Politikerinnen Sahhanim Görgü-Philipp und Kai Wargalla spenden nach Angaben der Fraktion ihre Abgeordneten-Diät beziehungsweise Aufwandsentschädigung für den vergangenen September. Görgü-Philipp rückte in den Landtag und Wargalla in die Stadtbürgerschaft nach, weil Grünen-Politiker Wilko Zicht Mitte September sein Bürgerschaftsmandat niedergelegt hatte.

Hintergrund waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zicht soll zwischen Dezember 2013 und Dezember 2014 Drogen über das Internet bestellt haben.

Entschluss zur Spende

Die Nachrückerinnen nahmen am 30. September ihr Mandat an. Dabei hatten sie nach eigenen Angaben nicht bedacht, dass sie dadurch die volle Abgeordneten-Diät für September erhalten. Mit einem Landtagsmandat ist nach der Index-Regelung derzeit eine Diät in Höhe von 4918,66 Euro monatlich verbunden, die allerdings noch versteuert werden muss. Für ein Mandat in der Stadtbürgerschaft gibt es eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 735,80 Euro.

„Den beiden Abgeordneten war nicht bekannt, dass der Tag der Mandatsannahme entscheidend dafür sein kann, rückwirkend eine volle Monatsdiät zu erhalten“, teilt Matthias Makosch, Pressesprecher der Grünen-Fraktion, mit. Aus diesem Grund hätten sich beide Grünen-Abgeordneten, nachdem sie im Oktober die Abrechnung von Performa Nord erhielten, dazu entschlossen, dieses Geld zu spenden.

Diät kann nicht zurück gegeben werden

Die Möglichkeit, eine Diät zurückzugeben, bestehe nicht, so Makosch. Sahhanim Görgü-Philipp spendet deshalb an das Bremer Jungenbüro, an Refugio und an das Mädchenhaus. Kai Wargalla unterstützt mit ihrer Spende die Gewitterziegen, das Rat-und-Tat-Zentrum sowie den Verein Kulturpflanzen, Träger des Projektes „Ab geht die Lucie“ auf dem Lucie-Flechtmann-Platz. Die Termine für die Spendenübergabe sind derzeit teilweise noch in der Abstimmung.

Dazu erklärt die Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer: „Sahhanim Görgü-Philipp und Kai Wargalla verhalten sich einwandfrei, indem sie die September-Diät an wichtige Initiativen in der Stadt spenden. Sie setzen damit zugleich ein Zeichen gegen Politikverdrossenheit. Die Initiativen können dieses Geld gut gebrauchen.“