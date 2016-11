Die wirtschaftliche Lage von Harms am Wall war positiv, es gab gute Aussichten für die Zukunft. (Frank Thomas Koch)

„Entscheidend ist die Frage des Motivs“, hatte die Vorsitzende Richterin beim letzten Mal gesagt. Entscheidend ist jetzt also, was der Gutachter erklärt. Ging es Hans Eulenbruch, dem Inhaber von Harms am Wall, mit seinem Unternehmen finanziell so schlecht, dass er das Kaufhaus angezündet hat, um im großen Stil die Versicherung zu betrügen? Die Antwort lautet nein. So trägt es am Dienstag ein Wirtschaftsprüfer vor, den das Gericht mit der Expertise beauftragt hat.

„Die wirtschaftliche Lage von Harms am Wall war positiv, es gab gute Aussichten für die Zukunft“, fasst der Gutachter seine Untersuchung zusammen. Neben den Bilanzen des Unternehmens, die er dabei zurate gezogen hat, sind es im wesentlichen vier Faktoren, auf die der Fachmann sein Urteil gründet: Die Sparkasse Bremen habe Eulenbruch ein Darlehen über eine halbe Million Euro für den Umbau des Geschäfts gewährt.

Umsatz konnte gesteigert werden

Der Räumungsverkauf im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung habe den Umsatz gesteigert und hätte das weiter getan, wenn das Feuer am 6. Mai vergangenen Jahres nichts alles vernichtet hätte. Die Miete, die Eulenbruch für sein Geschäft zahlen musste, sei unschlagbar günstig gewesen. Und: In einem Rechtsstreit konnte der Angeklagte seinen Vermieter dazu verpflichten, sich mit einem erheblichen Betrag an den Umbaukosten zu beteiligen.

Am Tag des Brandes sei in dem Unternehmen genügend Liquidität vorhanden gewesen, so der Gutachter. Die Lieferanten seien alle pünktlich bezahlt worden. Und am Ende gab es immer einen Überschuss – in den untersuchten Jahren zwischen 2011 und 2014 seien das durchschnittlich 84.000 Euro gewesen.

Ein Ergebnis, das noch besser ausgefallen wäre, hätte Eulenbruch nicht sich und seine Familie so großzügig bedacht. Auch das breitet der Experte aus: 150.000 Euro pro Jahr plus Dienstwagen für den Chef. 48.000 Euro plus Dienstwagen für die Ehefrau. Und jeweils 4.800 Euro für die beiden Kinder des Paares.

Kein Vorteil für den Mandanten

„Auf alles das muss er jetzt verzichten“, sagt der Anwalt von Eulenbruch. Dazu auch noch auf den Wert seines Unternehmens. Wo also, ist die implizite Frage, soll für seinen Mandanten der Vorteil sein, wenn es Harms am Wall nicht mehr gibt?

Nach Darstellung des Gutachters würde Eulenbruch als Schadensersatz von seiner Versicherung maximal 1,5 Millionen Euro bekommen. Geld, an dem sich zunächst mal der Insolvenzverwalter bedienen würde, weil es Forderungen gegen das Textilkaufhaus gibt. „Ich kann froh sein, wenn überhaupt etwas übrig bleibt“, sagt der Angeklagte. Er habe durch das Feuer ausschließlich Nachteile erlitten.

Vor dem großen Brand, der drei Häuser zerstört hat, gab es bei Harms am Wall diverse Versicherungsschäden, darunter zwei in den Jahren 2011 und 2013, die besonders ins Gewicht fallen. Ausgezahlt wurden jeweils mehrere hunderttausend Euro, in einem Fall waren es 900.000 Euro. Darauf hebt die Staatsanwaltschaft ab, sie wertet die Summen quasi als Extraprofit, ohne den die Bilanzen ganz anders ausgesehen hätten.

Schulden wurden nicht aus eigener Kraft zurückgeführt

„Es gibt einen Zyklus“, sagen die Ankläger: Ist der Umsatz unten, hilft das Geld der Versicherung. Die Schulden des Unternehmens seien in der Vergangenheit mit diesen Mitteln zurückgeführt worden und nicht aus eigener Kraft.

Eulenbruch hält dagegen, ein Grundirrtum, meint er: „Die Versicherung macht doch keine Geschenke.“ Dem Ersatz stehe der Schaden gegenüber. Ein Nullsummenspiel.

Zu den Umsatzrückgängen erklärt der Gutachter, dass Harms am Wall wegen baulicher Mängel ein Obergeschoss schließen musste. Es habe weitere Beeinträchtigungen in dem Gebäude gegeben. Hinzu komme, dass es speziell in der Modebranche starke Schwankungen gebe.

Der Prozess am Landgericht wird am Dienstag, 29. November, 9 Uhr, fortgesetzt.