Der Angeklagte bei einem Gerichtstermin im Dezember 2016. (Frank Thomas Koch)

Mit den Gutachten eines Verkehrssachverständigen und eines psychologischen Sachverständigen ist am Dienstag der Prozess gegen den Motorradfahrer, der am 17. Juni vergangenen Jahres bei einem Unfall einen Rentner getötet hat, in die entscheidende Phase gegangen.

Als erster Zeuge wurde am Dienstagmorgen aber ein Autofahrer vernommen, den der Angeklagte kurz vor dem tödlichen Unfall überholt hatte. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte beim Überholen den Wagen des Zeugen touchiert und dabei beschädigt, anschließend dann Unfallflucht begangen.

Der Zeuge machte hierzu vor Gericht widersprüchliche Angaben, war sich aber sicher, dass der Angeklagte den Unfall beim Überholen bemerkt hat. Sein Motorrad habe bei der Berührung der beiden Fahrzeuge gewackelt und er habe sich auch umgedreht, sei dann aber einfach weitergefahren.