Das Feuer bei Harms am Wall hat am 6. Mai vergangenen Jahres auch die Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen. (Frank Thomas Koch)

Ein Raunen unter den Zuhörern, das hatten sie in dieser Deutlichkeit nicht erwartet: „Zu 95 bis 100 Prozent sind die Personen identisch“, sagt die Gutachterin am Dienstag vor dem Landgericht. Zu 95 bis 100 Prozent soll er es gewesen sein, einer der beiden Angeklagten, der Harms am Wall in Brand gesteckt hat. Das Indiz dafür ist das Ergebnis einer Bewegungsanalyse.

Die Expertin, eine Professorin, die an der Bremer Universität Sport- und Bewegungswissenschaften lehrt, hat zwei Videosequenzen miteinander verglichen. Der eine Filmausschnitt zeigt den vermummten Täter, wie er am Tag des Feuers kurz vor 20 Uhr in das Modehaus eindringt. Der andere den Angeklagten, wie er drei Wochen vor der Tat nach Feierabend bei Harms am Wall Kleidungsstücke aussucht und anprobiert. „Es ist das gleiche Bewegungsmuster“, erklärt die Gutachterin.

Gutachten belastet den mutmaßlichen Brandtstifter

Sie macht es an vier Merkmalen fest: Am stark nach außen gestellten rechten Fuß, an der leichten X-Bein-Stellung, am rechten Fuß, der mit der Ferse aufsetzt und nicht abrollt und an der Dynamik, die dadurch beim Gehen entsteht: „Sehen Sie“, sagt die Professorin, „der Fuß stoppt kurz.“

Das Gutachten belastet Thomas M., einen Mann aus Osterholz-Scharmbeck. Der 53-Jährige soll zusammen mit Hans Eulenbruch, dem damaligen Chef von Harms am Wall und Hauptangeklagten in dem Verfahren, am 6. Mai vergangenen Jahres das Traditionskaufhaus angezündet haben.

Das Motiv: Versicherungsbetrug. Von dem Gebäude ist außer der Hülle nicht mehr viel übrig. Auch die beiden Nachbarhäuser sind schwer beschädigt. Das Ensemble muss abgerissen werden. Der Schaden wird auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzt.

Am Dienstag ist es das zweite Mal, dass die Gutachterin vor Gericht auftritt. Sie hat weiteres Videomaterial zur Verfügung gestellt bekommen und sieht ihre erste Einschätzung, dass Täter und Angeklagter identisch sind, jetzt untermauert: „Ich bin mir deutlich sicherer.“

So sicher, dass sie auf die 100 Prozent zusteuert. Den Ausschlag gebe dabei nicht das einzelne Merkmal, sondern die Kombination aus allen. „Ich habe das Material meinen Kollegen gezeigt, die sind zum gleichen Urteil gekommen.“

Erstes Gutachten dieser Art

Die Wissenschaftlerin räumt ein, dass es für sie das erste Gutachten dieser Art ist: „Das ist keine Fragestellung, mit der ich mich normalerweise beschäftige.“ Seit 30 Jahren arbeitet sie nach eigener Darstellung an der Analyse von Bewegungen, bisher allerdings ausschließlich im Bereich des Sports und nie so, dass mit einem Vergleich Identitäten zu klären waren.

Für die Anwälte der Angeklagten hat das weder Hand noch Fuß, was die Professorin vorträgt. „Da könnte ja genauso gut ich der Täter sein, ich rolle meinen Fuß auch nicht ab und habe eine Außenrotation“, belustigt sich Erich Joester, der Verteidiger von Eulenbruch. Immer wieder fragt er die Gutachterin, ob sie ihre Erkenntnisse mit Daten unterlegen könne. „Haben Sie gemessen?“

Hat sie nicht, das war technisch nicht möglich. Und so ist es keine quantitative Analyse geworden, sondern eine qualitative – „eine Form von Wissenschaft, die nicht mehr und nicht weniger wert ist als jede andere, das ist seriös“, verteidigt sich die Frau. Keine Bewegung sei identisch mit einer anderen. Man müsse nur ganz genau hingucken: „Augenmaß.“

Statistische Einordnung des Gutachtens fehlt

Joester insistiert, er vermisst beim Gutachten die statistische Einordnung: „Es gibt keine Zahlen darüber, wie viele Menschen solche Merkmale haben, die Sie für Ihre Einschätzung zu Grunde legen“, richtet er an die Professorin. Sein Fazit zur Expertise: Unbrauchbar und kein Beweis.

Der Verteidiger von Thomas M. moniert, dass sich die Gutachterin von acht möglichen Kriterien der Bewegungsanalyse nur vier rausgepickt habe. Ausschließlich solche, fragt er, die nahelegen sollen, dass es sich bei den Männern in den beiden Filmen um ein und dieselbe Person handelt? Und sei es nicht möglich, so der Anwalt, dass der Täter sich verstellt hat, seinen Gang, die Haltung, weil er befürchten musste, aufgenommen zu werden?

Die Gutachterin ist freilich nicht die einzige, die den Täter identifiziert hat. Eine Zeugin hatte das auch getan. „Zu 99 Prozent“, sagte die Frau an einem der vorigen Prozesstage, „zu einem Prozent will man nicht wahrhaben, dass er so etwas macht.“ Oberkörper und Haltung, „das war er, definitiv“. Die Frau kennt M. und hatte in Osterholz-Scharmbeck enge geschäftliche Kontakte zu ihm.