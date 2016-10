Leere Getränkekisten, eine Schaufensterpuppe und Schutt – Reste nach dem Brand bei Harms am Wall. (Frank Thomas Koch)

So ging es auch am Dienstag vor der Großen Strafkammer 7 des Landgerichts wieder um Sachverhalte, die einen Verdacht nähren könnten. Es sagten Gutachter der Polizei aus.

Einer von ihnen hatte sich das Werkzeug vorgenommen, das bei den Angeklagten gefunden wurde. Ein langer Vortrag über Schraubendreher jedweder Art. Welche mit T-Griff, andere mit Wechselklinge. Sie sind akribisch untersucht worden, um die Spuren mit jenen am Tatort zu vergleichen. Das Ergebnis: „Es kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, dass das Werkzeug die Einbruchsspuren verursacht hat“, so der Gutachter.

Ein zweiter Experte ließ sich über die Möglichkeiten aus, ob bei einem iPhone nach einer bestimmten Zahl von Telefoneinträgen die alten automatisch gelöscht werden. Hintergrund ist, dass bei Hans Eulenbruch, einem der beiden Angeklagten, diverse solcher Einträge verschwunden sind. „Ich will nicht ausschließen, dass ich das war“, sagte Eulenbruch am Dienstag vor Gericht. Nicht mit Bedacht will der ehemalige Geschäftsführer von Harms am Wall das getan haben, sondern aus Versehen und auf keinen Fall in dem Umfang, wie die Polizei es festgestellt hat. Gibt es also doch technische Gründe fürs Löschen? Der Gutachter schloss das aus.

Fortgesetzt wird der Brandstifterprozess am Mittwoch, 19. Oktober, um 9 Uhr. Dann soll die Rolle des mutmaßlichen Komplizen von Eulenbruch ausgeleuchtet werden, eines Mannes, der unter anderem als Privatdetektiv gearbeitet hat und in Osterholz-Scharmbeck lebt.