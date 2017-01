Hat gute Nachrichten: Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert. (Frank Thomas Koch)

Durch die Konsolidierungshilfe des Bundes in Höhe von 300 Millionen Euro ergebe sich nach heutigem Stand ein Plus von zwei Millionen Euro. Das Finanzierungsdefizit betrage 298 Millionen Euro. Zunächst war das Ressort von einem dreimal so großen Betrag ausgegangen, von 908 Millionen Euro.

Bremen habe wie alle Bundesländer von steigenden Steuereinnahmen und niedrigen Zinsen profitiert, erklärte Linnert. Die Steuereinnahmen sind 222 Millionen Euro höher als im Haushalt veranschlagt.

Darüber hinaus seien die Flüchtlingszahlen geringer als erwartet ausgefallen. Außerdem sei durch zeitliche Verzögerungen weniger investiert worden als zunächst geplant.

