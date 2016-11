Kurz nach 17 Uhr am Montag drückten Frank Imhoff, Vizepräsident der Bürgerschaft, und die amtierende Miss Freimarkt, Anne Imhoff, den roten Knopf und die Lichter des Weihnachtsbaumes erstrahlten das erste Mal. (Christina Kuhaupt)

Die Diskussion gibt es alle Jahre wieder. Um 20.30 Uhr ist auf dem Bremer Weihnachtsmarkt sowie beim Schlachte-Zauber unter der Woche Zapfenstreich. Die Buden schließen, das Licht geht aus. Das ärgert manche Besucher und auch den ein oder anderen Wirt. Hinzu kommen Liebhaber von Glühwein, Punsch und Feuerzangenbowle, die gerne auch an Heiligabend, am 1. und 2. Weihnachtstag oder vor Silvester noch einen Becher trinken möchten.

Aber sollten deswegen die Öffnungszeiten verlängert werden? Sollten die Märkte bis Ende Dezember oder gar bis in den Januar hinein öffnen? In Hamburg, Lübeck oder Berlin gibt es Weihnachtsmärkte, die an Heiligabend bis 14 oder 18 Uhr öffnen, manche schenken auch an den Feiertagen Glühwein aus.

Die Bremer Schausteller und Kirchen sind sich am Montag rund um die Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz und des Schlachte-Zaubers an der Weserpromenade weitestgehend einig: Sie schließen am 23. Dezember die Türen, und das soll auch so bleiben. Ihnen ist besonders wichtig, dass Weihnachten ein Fest für die Familie ist und bleibt. An den Buden vor dem Hauptbahnhof könnte allerdings nach dem Fest etwas anders sein.

Antrag auf Verlängerung der Öffnungszeiten

„Im Grundsatz wollen wir nichts ändern“, sagt Wolfgang Ahrens, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte. Es gebe ein differenziertes Meinungsbild unter den Schaustellern: Vor allem Stände mit Ausschank würden sich über ein paar Tage mehr freuen, die Buden mit Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck, Kleidung oder Kerzen hingegen nicht.

Einig seien sich allerdings die Betreiber der Stände, Buden und Karussells direkt vor dem Bahnhof. „Wir haben beim Stadtamt einen Antrag eingereicht, um dort eventuell länger zu öffnen“, verrät Wolfgang Ahrens.

Den Eingang des Antrages der Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte bestätigt Stadtamtsleiterin Marita Wessel-Niepel: „Der Schaustellerverband hat sich an das Stadtamt gewandt und sich dafür ausgesprochen, probeweise für die Stände vor dem Bahnhof eine Regelung zur Verlängerung der Öffnungszeiten über die Weihnachtstage hinaus zu treffen."

Betreiber müssen sich einig sein

Die Amtsleiterin will dazu mit den Verbandsvertretern in dieser Woche ein Gespräch führen, um zu klären, ob eine solche Regelung noch in diesem Jahr getroffen werden kann. Wessel-Niepel gibt aber auch zu bedenken, dass es hinsichtlich einer generellen Verlängerung der Öffnungszeiten unter den Beschickern der Märkte unterschiedliche Auffassungen gibt.

Wenn es eine Änderung geben sollte, müssten sich die Betreiber einig sein, betont Ahrens: „Entweder alle oder keiner.“ Neu sei bereits, dass der Markt sonnabends bis 22 Uhr geöffnet habe. Von der Idee, an Heiligabend oder dem 1. oder 2. Weihnachtstag zu öffnen, hält der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte wenig. Das Personal sei froh, wenn es rechtzeitig zum Fest im Kreise der Familie sei.

Die Bremer Kirchen sehen das genauso. Kirchlich gesehen gehe die Weihnachtszeit bis zum Sonntag nach dem 6. Januar. Deshalb spreche grundsätzlich nichts dagegen, den Weihnachtsmarkt auch nach den Weihnachtsfeiertagen zu öffnen, teilt Martina Höhns, Sprecherin der Katholischen Kirche in Bremen, mit.

Weihnachtsfeiertage unter besonderem Schutz

„Die Weihnachtsfeiertage als solche sind davon allerdings ausgenommen, denn sie stehen unter einem besonderen Schutz. Sie sind hohe kirchliche Festtage, an denen Christen die Geburt Jesu feiern", sagt Höhns. Als gesetzliche Feiertage seien sie Tage der allgemeinen Arbeitsruhe, der Erholung und der seelischen Erbauung. Da sollten auch die vielen Menschen, die auf den Weihnachtsmärkten arbeiten, Zeit für ihre Familien und Freunde haben.

„Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, diese Tage mit seiner Familie zu begehen", sagt auch Sabine Hatscher, Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK). Vor dem Hintergrund von immer längeren Öffnungszeiten im Einzelhandel, einer ständigen Verfügbarkeit, Arbeitsverdichtung und stets geforderten Flexibilität, sei es wichtig, dass es durch Feiertage eine Verlässlichkeit gebe.

„Für meine Mitarbeiter soll Weihnachten ein Familienfest bleiben“, sagt Elsbeth Neuhaus, Betreiberin der Glühwein-Bude „Little Weihnachtsschenke“. Ihre Angestellten möchten irgendwann Feierabend haben. Neuhaus hält auch nichts davon, die Öffnungszeiten unter der Woche zu verlängern.

Nicht alle halten etwas von einer Verlängerung

Der Markt solle schließlich besinnlich und auch eine Veranstaltung für Kinder bleiben anstatt sich zum Ballermann zu entwickeln. Christine Renken, die als Esel verkleidet mit den Stadtmusikanten täglich um 17 Uhr am Schoppensteel auftritt, freut sich ebenfalls, Weihnachten zu Hause zu feiern.

Mike Sinram, der vorm Ratskeller Edelsteine verkauft, hält ebenfalls nichts von einer Verlängerung über die Feiertage hinaus. „Ich weiß nicht, ob sich das für die Schausteller lohnen würde„, sagt er. Auch die Betreiberinnen der Stände ein paar Meter weiter, die Taschen oder Mützen verkaufen, wollen weiterhin am 23. Dezember abbauen. Doch es gibt ihn, den Besucher, der klagt: “Wenn es am schönsten ist, machen die Stände dicht und man wird nach Hause geschickt.“

Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet: An der Schlachte und rund ums Rathaus gibt es ab sofort Glühwein, Bratwürste und Kunsthandwerk zu kaufen. Der Schlachtezauber ist jeden Tag von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet, am Sonnabend bis 22 Uhr. Der Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus ist montags bis freitags von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr.