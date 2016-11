Helene Fischer kommt nach Bremen. (dpa)

Helene Fischer wird im Rahmen ihrer Live-Tour 2017/2018 auch in Bremen Halt machen. Geplant sind zwei Zusatzshows in der ÖVB-Arena: Am 27. und 28. Januar 2018 wird Fischer in der Hansestadt auftreten. Der Karten-Vorverkauf ist bereits am Mittwoch gestartet. (wk)