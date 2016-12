Besonders in den kalten Monaten haben es die Obdachlosen schwer, sich warm zu halten. Immer wieder erfrieren Menschen auf der Straße. (dpa)

Das Leben auf der Straße muss unerbittlich sein. Es fehlt an allem, insbesondere an Schutz. Obdachlose sind immer wieder Angriffen ausgesetzt wie in der Nacht zu Sonntag, als Jugendliche in Berlin die Kleidung eines Schlafenden anzündeten. Nach Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) lebten 2014 etwa 39.000 Frauen und Männer auf der Straße, zwei Jahre zuvor sollen 24.000 gewesen sein. Weitere Zehntausende sind auf Notunterkünfte angewiesen. Offizielle Zahlen gibt es nicht.

Das deutsche Sozialsystem sieht eigentlich nicht vor, dass irgendjemand eines Tages ohne Obdach ist. Wer (noch) in der Lage ist, sich Hausregeln zu beugen und in guter Nachbarschaft mit anderen zu leben, dem kann geholfen werden, sofern es der angespannte Wohnungsmarkt zulässt. Wem aber nicht nur Arbeit und Wohnung, sondern nach und nach auch die fürs Zusammenleben unerlässlichen Verhaltensmuster abhandenkommen, hat schlechte Chancen, jemals wieder Fuß zu fassen. Hier hat das Hilfsangebot Lücken. Es fehlt an Angeboten für Menschen, die schon lange auf der Straße leben und oft psychisch krank sind.

Es sieht nicht danach aus, als gäbe es staatlicherseits die Absicht, diese Löcher zu stopfen. Wer – wie die Bundesregierung – eine offizielle Erfassung von Wohnungs- und Obdachlosen ablehnt, räumt dem Problem kaum Vorrang ein. Die BAG W führt indes eine Statistik: Seit 1991 sind fast 300 Obdachlose auf der Straße erfroren.

