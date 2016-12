Es geht voran am "Bremer Loch". (Frank Thomas Koch)

Den Bau der Häuser übernimmt die Firma Koha AG aus Berlin. Sie ist damit eine von 28 Firmen, die die Arbeiten der im September gekündigten Schweizer Firma Implenia fortsetzen.

Ab Montag, dem 12. Dezember, wird am Breitenweg ein Kran aufgestellt, der Baumaterialien in die Grube bringt. Dadurch muss der Fahrradweg gesperrt werden, eine Umleitung erfolgt über die gegenüberliegen Seite des Breitenweges. Vom 23. Januar bis 29. Januar 2017 wird dann auch die Fahrbahn am Bahnhofsplatz gesperrt, jedoch nur in der Fahrtrichtung stadteinwärts. Während dieser Zeit wird dort ein mobiler Kran aufgestellt, der einen weiteren Kran in der Mitte der Grube aufbauen wird.

Dieser soll dann rund 80 Meter in die Höhe ragen. Die Bauarbeiten sollen in zwei Jahren, also im Dezember 2018, komplett abgeschlossen sein, so Freye. Und auch der Bauzaun soll verschönert werden. „Dazu müssen aber erst einmal alle Materialien in der Grube sein, dann kümmern wir uns darum“, sagt Freye.