Vom Hochwasser bedroht: Rund um das Weserstadion wurden große und kleine Deiche verbunden und Spundwände zum Schutz gegen Hochwasser gesetzt. (studio b bremen)

Die stählernen Spundwände am Weserstadion bilden nun gemeinsam mit dem Deich einen Hochwasserschutz von 6,50 Metern über dem durchschnittlichen Wasserstand (Normalnull). Vor den Bauarbeiten hatte der Schutz bei 5,50 Metern gelegen. Die Wände können im Gefahrenfall von der Geschäftsführung der Bremer Weser-Stadion GmbH (BWS) hochgefahren werden, teilte das Wirtschaftsressort am Donnerstag mit.

Die sogenannte Grüne Promenade solle im kommenden Jahr fertig werden, so Günthner. Damit werde das Naherholungsgebiet Pauliner Marsch auch optisch aufgewertet. Zusätzlich zu den Hochwasserschutzwänden wurden Brunnen zur Regulierung des Grundwassers bei Sturmflut errichtet. Sie sind mit Pumpen versehen und mit einem Rohrleitungsnetz verbunden. So kann das Grundwasser ab einem bestimmte Pegelstand in die Weser abgeleitet werden.

Günthner: Zeit- und Kostenrahmen eingehalten

"Dies ist ein guter Tag für Werder Bremen und die ganze Pauliner Marsch", sagte Günthner. Die Pauliner Marsch sei die Heimat des Vereins; der Hochwasserschutz bringe für die Zukunft die nötige Sicherheit.

Die Kosten von insgesamt rund 5,6 Millionen Euro für den Hochwasserschutz und die dafür nötige Verlegung der Tennisplätze trägt die BWS. Das Projekt sei innerhalb des geplanten Zeit- und Kostenrahmens fertiggestellt worden, so Günthner. Die Grüne Promenade wird mit rund 2,5 Millionen Euro vom Wirtschaftsressort finanziert.

Die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz dauerten das vergangene halbe Jahr an. Neben einem Grünstreifen sind auch Parkplätze geplant. Kritik kam unter anderem vom Beirat Östliche Vorstadt, der weniger Verkehr in der Pauliner Marsch forderte.