Das Urteil ist gefallen: Zehn Kilo Heroin sollen sieben Männer von der Türkei nach Deutschland gebracht haben. Das Landgericht ließ keine Milde walten. (Archivbild) (Christina Kuhaupt)

Zum Abschluss wurde es noch einmal voll im Gerichtssaal 218 des Bremer Landgerichts. Die sieben Angeklagten und neun Verteidiger mussten sich für die Urteilsverkündung eng zusammen setzen. Damit endete die 14-monatige Hauptverhandlung eines komplizierten Betäubungsmittelprozesses. Das Ergebnis ist eindeutig: Die angeklagten Männer, von denen fünf in Bremen wohnen, müssen zum Teil hohe Haftstrafen verbüßen – und das Gericht ist unzufrieden mit dem komplizierten und zähen Verlauf der Strafsache.

Von vier bis zu acht Jahren und neun Monaten Haft ist die Spannbreite der Verurteilungen gegen die sieben Männer zwischen 32 und 49 Jahren, die der Vorsitzende Richter Kellermann am Freitag verkündete. Das Gericht sieht es nach 54 Verhandlungstagen als erwiesen an, dass sie zwischen Dezember 2014 und Februar 2015 knapp zehn Kilogramm Heroin beschafft und den Weiterverkauf der Drogen in die Wege geleitet haben. Was allerdings ganz genau geschah, das bleibt für das Gericht unklar, denn die tatsächliche Faktenlage ist zu schwach, um den exakten Verlauf der Ereignisse zu rekonstruieren.

Handel mit Betäubungsmitteln

Die Beteiligung der Einzeltäter am gesamten Tathergang wurde während des Prozesses mehrfach und ausführlich diskutiert, das betonte auch Richter Kellermann. Klar ist, dass ein Teil der Angeklagten sich zusammengetan hatte, um Heroin für den weiteren Handel zu beschaffen. Ihre Telefone wurden allerdings nach einem Hinweis an den Zoll überwacht. So konnten die Beamten die Planung der Drogenbeschaffung aus dem Ausland und schließlich den Übergabeort in Delmenhorst, wo sich die Männer mit den Kurieren trafen, überwachen. Dort wurden drei Täter im Februar 2015 auf frischer Tat ertappt.

Bereits im Juli 2015 hatte die Hauptverhandlung vor dem Bremer Landgericht begonnen, „bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln“ war der Hauptanklagepunkt. Sechs der Täter befanden sich während des gesamten Prozesses in Untersuchungshaft.

Schon die ersten Tage vor Gericht erwiesen sich als kompliziert: Die fünf Türken, der Bulgare und der Deutsch-Türke verstehen nur wenig Deutsch, alles musste simultan übersetzt werden. Das führte schon am ersten Verhandlungstag zum Eklat, denn die Dolmetscher kamen mit dem Übersetzen nicht hinterher, gegen eine der Dolmetscherinnen wurde sogar ein Befangenheitsantrag gestellt.

Landgericht lässt keine Milde walten

Die Umstände der Planung und der Tatdurchführung bleiben zwar unübersichtlich, allerdings sind die Urteile sehr eindeutig: Drei Männer erhielten Haftstrafen wegen Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, zwei wurden für den Handel mit Betäubungsmitteln verurteilt. Über die beiden Männer, die die Einfuhr der Drogen nach Deutschland organisiert haben sollen, wurden die höchsten Haftstrafen von sieben Jahren und elf Monaten sowie von acht Jahren und neun Monaten verhängt.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer Mitte September Haftstrafen von bis zu neun Jahren gefordert, da sie bei sechs Männern eine klare Hauptbeteiligung an der Tat als erwiesen ansah. Nur zwei der Angeklagten hatten sich zu den Vorwürfen geäußert. Allerdings waren die Aussagen mit massiven Schuldzuweisungen gegen die anderen Angeklagten verbunden, die das Gericht als unglaubwürdig einstufte.

In diesem Prozess seien alle Höhen und Tiefen der Strafprozessordnung durchschritten worden, erklärte Richter Kellermann in Bezug auf die unglaubliche Menge von Anträgen der Rechtsanwälte und die irreführenden Aussagen der Täter. Zudem betonte er, dass er zu Beginn des Prozesses durchaus mit geringeren Haftstrafen gerechnet hatte – nach dem komplizierten Verhandlungsverlauf sei das Gericht allerdings nicht mehr bereit, Milde walten zu lassen.