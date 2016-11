Simon Schneeberg testete gleich mal die neue Skater-Anlage mit seinem BMX-Rad. (Christina Kuhaupt)

Bremen hat einen neuen Treffpunkt für Sport- und Technikbegeisterte: Im Postamt 5 hat am Freitag eine 1000 Quadratmeter große Skateranlage eröffnet. Damit nicht genug: An die Halle schließt sich auf 400 Quadratmetern eine Kreativ-Werkstatt der Hochschule Bremen und der Universität Bremen an, in der experimentiert und geforscht wird. „Die Verbindung zwischen Sport und Technologie ist wichtig, denn so gelingt es, Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Stadtteilen und sozialen Brennpunkten zusammenzubringen. Hier treffen sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Szenen, etwa Sportler und Nerds“, sagte Hanns-Ulrich Barde, Chef des Vereins Sportgarten.

Der Bau der Anlage hatte rund drei Jahre gedauert und insgesamt 300 000 Euro gekostet. In den Schallschutz sei ein Großteil des Geldes geflossen. Außerdem entschied man sich dazu, moderne LED-Lichter zu verwenden. Die Anlage sei ein Ersatz für die ehemalige Skatefläche vor dem Bahnhof, die aufgrund von Baumaßnahmen entfernt wurde. „Die Bauarbeiten für die neue Skatehalle wollten wir unbedingt bis zu diesem Winter abschließen“, sagte Barde.

Die Anlage sei genau zum richtigen Zeitpunkt fertig geworden, meint Marc Remmert, der mit seinem Bmx-Rad die ersten Parcours in der Halle fährt. „Im Winter kann man schlecht draußen trainieren. Der Boden ist dann feucht, es kann regnen. Deswegen ist die überdachte Halle perfekt für uns“, sagte der 29-Jährige. Vor 13 Jahren hat er mit dem Skaten angefangen. An der Sportart gefällt ihm die Verbindung zwischen Bewegung und Geselligkeit. „Ich treffe mich hier mit Freunden, schaue mir von ihnen Tricks ab und drehe ganz entspannt meine Runden.“

Fliegen im Postamt 5. (Christina Kuhaupt)

Perfekter Boden, perfektes Licht

Remmert ist erst vor einem halben Jahr nach Bremen gezogen, umso mehr freut er sich darüber, dass es hier nun eine neue Skateanlage gibt. „Das war bitter nötig für so eine große Stadt wie Bremen.“ Über die neue Halle freut sich auch der 20-jährige Alexander Klier, der einen „grind“ trainiert. Hierfür muss er mit seinem Skateboard auf der Kante eines Geländers entlangrutschen. „Die Halle ist super schön geworden. Die Beleuchtung ist einmalig. Es gibt keine Schatten, die irritieren. Der Boden ist ebenmäßig, einfach perfekt.“

Beim Bau der Halle haben Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Stadtteilen Bremens mitangepackt. „Die Kinder und Jugendlichen haben Pläne entworfen und eigene Ideen entwickelt“, erklärte Barde. Rund 24 Tonnen Holz wurden in der Halle verarbeitet. Die Bauarbeiten sind aktuell noch nicht komplett beendet. „Künstler werden die Wände der Halle gestalten. Es gibt schon erste Pläne von der Hochschule für Künste“, sagte Barde.

Große Pläne gibt es auch direkt neben der Sporthalle in der Kreativwerkstatt, in der die „mobile game lab“ der Hochschule Bremen und die „fablab“ der Universität Bremen untergebracht sind. Beide Projekte richten sich an Kinder und Jugendliche, die sich mit Zukunftstechnologien befassen wollen. Bei der mobile game lab testen kleine und große Forscher Spiele und entwickeln selbst eigene innovative Spiele. Klassiker, wie etwa Schatzsuche oder Schnitzeljagd, werden digital weiterentwickelt. „Die Kinder lernen zum Beispiel auch auf spielerische Art, eigene Apps zu entwickeln“, erklärt Barde.

Keine regelmäßigen Ansprechpartner vor Ort

Bei der „fablab“ dreht sich alles um dreidimensionale Objekte, Drei-D-Drucker, Lasercutter, Vinylcutter, Werkbänke und steuerbare Produkte. Kinder und Jugendliche können am Computer individuelle Entwürfe gestalten und aus diesen reale Objekte anfertigen. Ansprechpartner stehen den Kindern und Jugendlichen allerdings nicht regelmäßig zur Seite. Beide Projekte richten sich vor allem auch an Schulen, um in Lehrveranstaltungen Schüler für das kreative Arbeiten mit Technologien zu begeistern.

Barde rechnet damit, dass nicht nur Sport- und Technikbegeisterte aus Bremen kommen werden, sondern auch jene, die in der Region leben, etwa Osterholz, Delmenhorst und sogar Hamburg. Die Senatsbaudirektorin, Dr. Iris Reuther, lobte den Standort der neuen Halle. „Wir haben hier einen Treffpunkt, der mitten in der Stadt liegt und gut erreichbar ist. Die Kinder und Jugendlichen haben einen Ort, den sie erobern und beleben werden“, sagte Reuther.

Die ersten Sportler fahren bereits mit ihren Rädern, Skateboards oder auch Cityrollern über die Rampen. Bmx-Fahrer Remmert rät Anfängern, es zu Beginn nicht zu übertreiben. „Man sollte nur soweit gehen, wie man sich dabei wohlfühlt. Jeder hat seine eigenen Grenzen. Man sollte einfach sein eigenes Ding machen.“