Katharina Mende mit ihrem Assistenzhund Paddy. Dem WESER-KURIER erzählte die 28-Jährige, wie schwer es für sie und ihren Hund war, in ein Bremer Kino in der Waterfront zu kommen. (Frank Thomas Koch)

Frau Rosenbaum, der WESER-KURIER hat von einem Fall berichtet, bei dem es eine junge Frau mit Assistenzhund schwer hatte, in ein Kino zu kommen. Passiert so etwas in Bremen häufiger?

Gabi Rosenbaum: Solche Fälle gibt es immer wieder. Vor allem da, wo Hygiene eine größere Rolle spielt. Das kann zum Beispiel in Lebensmittelgeschäften oder in Arztpraxen der Fall sein. Dort bestehen oft Vorbehalte. Grundsätzlich beobachten wir aber, dass Eigentümer und Einrichtungen sich dem Thema immer mehr öffnen. Viele sind erst einmal verunsichert, weil sie beiden Seiten gerecht werden wollen – dem Gast mit dem Assistenzhund, aber auch ihren übrigen Besuchern, die sie mit den Hunden nicht verschrecken wollen.

Gabi Rosenbaum (Walter Gerbracht)

Was raten Sie Besitzern von Assistenzhunden, wenn sie nicht rein gelassen werden?

Ich rate immer, den Besuch möglichst vorher mit den Mitarbeitern abzusprechen und sich und den Hund vorzustellen, damit man an dem Tag, an dem man eingelassen werden möchte, nicht vor einer Enttäuschung steht. Es ist immer sinnvoll, einen Dialog zu führen und aufzuklären. Konfrontation ist natürlich ein Weg, aber auch schwierig, weil sich dann schnell die Fronten verhärten. Man muss bei diesem Thema beide Seiten sehen. Die Betroffenen müssen da leider in den sauren Apfel beißen und immer wieder mit gutem Beispiel vorangehen.

Warum ist es für viele der Besitzer keine Option, ihren Assistenzhund bei Besuchen im Kino oder im Supermarkt einfach Zuhause zu lassen?

Da muss man differenzieren. Jemand der blind ist, kann unter Umständen auf seinen Hund verzichten, wenn er dafür eine andere Begleitung dabei hat. Auf der anderen Seite gibt es Assistenzhunde, auf die man einfach nicht verzichten kann. Dazu gehören Diabeteshunde oder Anzeigehunde, die auf Anfälle aufmerksam machen, bevor sie überhaupt entstehen. Die sind extrem wichtig, weil sie Schaden im Vorfeld verhindern.

Wie ist in Bremen die Rechtsgrundlage?

Assistenzhunde sind in Bremen den Blindenführhunden gleichgestellt. Bei diesen Hunden ist es gesetzlich so, dass sie grundsätzlich Zutrittsrechte haben. Etwa in öffentlichen Behörden oder Ämtern. Es kommt aber auch regelmäßig vor, dass auf das Hausrecht verwiesen wird, was je nach Gesprächspartner unterschiedlich ausgelegt werden kann. Viel schlimmer ist es aber um die Ausbildung und die rechtliche Anerkennung von Assistenzhunden bestellt.

Inwiefern?

Bei der Ausbildung und Anerkennung ist so gut wie nichts gesetzlich geregelt. Eigentlich kann jeder sagen, dass er Assistenzhunde ausbildet. Oder er legt seinem Hund spezielles Geschirr um und behauptet einfach, dass es ein Assistenzhund ist. Es gibt keine staatlichen Prüfungen oder keine standardisierte Qualitätskontrolle.

Sind deswegen auch schwarze Schafe unterwegs?

Ja. Das Problem ist, dass der Blindenführhund der einzige Hund dieser Art ist, der im Hilfsmittelkatalog der Krankenkasse gelistet ist und finanziert wird. Ich kenne Fälle, wo Rollstuhlbegleithunde für 20 000 Euro verkauft wurden und nicht mal an der Leine gehen konnten. Und natürlich führen schlecht ausgebildete Hunde, die in Supermarktregalen schnüffeln oder Leute belästigen, auch zu Vorurteilen, die wir ja eigentlich abbauen wollen. Was wir brauchen, sind Standards, die solche Fälle verhindern. Dafür sind wir mit Gesetzesvertretern im Gespräch, aber der Weg dahin ist mühselig.

Zur Person

Gabi Rosenbaum arbeitet seit 20 Jahren als Hundetrainerin. Im Verein „dogs with jobs“ engagiert sie sich dafür, dass Qualitätsstandards für die Ausbildung und Überprüfung von Assistenzhunden entwickelt werden. Damit will sie das Ansehen der Hunde in der Öffentlichkeit fördern. Im Interview mit dem WESER-KURIER erklärt sie, wie es in Bremen um Assistenzhunde wie dem von Katharina Mende bestellt ist.