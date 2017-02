Die Bremische Bürgerschaft. (dpa)

Wie der WESER-KURIER berichtete, hatte die von Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) berufene Arbeitsgruppe „Lebendiges Parlament“ eine Reformagenda für das Stadt- und Landesparlament entworfen. Kernbestandteile sind mehr Einfluss der Bürger auf die Gestaltung der Tagesordnung, mehr Dynamik in den Debatten durch kürzere Redezeiten und eine Veränderung des Sitzungsturnus der Bürgerschaft. Angeregt werden außerdem Sitzungen der Bürgerschaft und ihrer Gremien außerhalb des Parlamentssitzes am Marktplatz.

Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt nennt schon die Auswahl der Arbeitsgruppenmitglieder „skurril“. Neben Vertretern der Bürgerschaftsverwaltung hatte Christian Weber vor allem Wissenschaftler eingeladen, außerdem Ex-Staatsrat Christoph Hoppensack. „Für ein lebendiges Parlament hätte es wohl eine lebendigere Arbeitsgruppe gebraucht“, ätzt Vogt. Sie glaubt auch nicht, dass die Ratschläge des Gremiums dazu angetan sind, bei denjenigen wieder Interesse für die Bürgerschaft zu wecken, die sich generell von der Politik abgewendet haben und Wahlabstinenz üben. „Das sind insbesondere arme Menschen. Die sagen sich: Für mich bringen Wahlen sowieso nichts. Und diese Leute werden den demokratietheoretischen Überlegungen, die in der Arbeitsgruppe angestellt wurden, nichts abgewinnen können“, ist Kristina Vogt überzeugt.

CDU und SPD kritisieren Vorschläge

Nicht ganz so schroff, aber bestenfalls höflich-reserviert fällt die Reaktion der Vorsitzenden der beiden größten Parlamentsfraktionen SPD und CDU aus. Björn Tschöpe (SPD): „Dass sich da Leute Gedanken gemacht haben, ist positiv.“ Es sei aber beispielsweise nicht so, dass Bürger bisher außerhalb der Wahlen keinen Einfluss auf die Landespolitik nehmen können. Tschöpe erinnert an das Instrument des Bürgerantrags. Wer 5000 Unterschriften von Gleichgesinnten zusammenbringt, kann erzwingen, dass die Bürgerschaft sich mit einem bestimmten Gegenstand beschäftigt und einen Beschluss dazu fasst. „Ich würde nicht dazu raten, solche bewährten Instrumente in den Orkus zu gießen“, sagt Tschöpe. Auch die Vorschläge der Weber-Kommission zu kürzeren Redezeitkontingenten könnten sich als zweischneidig erweisen. „Als Vorsitzender der größten Parlamentsfraktion würde ich entspannt damit umgehen. Aber ob dann beispielsweise für kleinere Parteien wie die FDP noch viel übrig bliebe, wage ich zu bezweifeln.“

Thomas Röwekamp (CDU) findet, dass die Arbeitsgruppe „Lebendiges Parlament“ durchaus richtige Frage gestellt hat. „Man kann sich zurecht überlegen, bei welchen Sachfragen öffentliche Debatten lohnen und wann es vielleicht besser wäre, Redebeiträge lediglich zu Protokoll zu geben, wie das im Bundestag üblich ist“, sagt der Christdemokrat. Bei allem Bemühen um mehr Bürgernähe und dynamischere Debatten dürfe die Ernsthaftigkeit des Politikbetriebs jedoch nicht infrage gestellt werden. „Wir sind hier keine Politshow und keine Casting-Veranstaltung“, mahnt Röwekamp.

Am geneigtesten zeigen sich die Grünen. „Generell finde ich den Vorstoß gut“, lobt Maike Schaefer die Vorschläge der Arbeitsgruppe. Sie regt eine „Zukunftswerkstatt“ an, in der Parlamentarier, Bürger und die Mitglieder der Weber-Kommission gemeinsam nach innovativen Ansätzen für den Parlamentsbetrieb suchen. Das jetzt vorgelegte Thesenpapier sei eine geeignete Diskussionsgrundlage. FDP-Fraktionsvize Magnus Buhlert zeigt sich offen für die Überlegung, den Sitzungsturnus der Bürgerschaft zu verändern. Die Arbeitsgruppe hatte angeregt, statt einer dreitägigen Sitzungswoche pro Monat künftig zwei zweitägige anzusetzen. Allerdings sei ein solcher Wechsel nicht von heute auf morgen möglich. Dass die Bürgerschaft mehr Impulse von Bürgern über das Internet aufnehmen sollte, begrüßt Buhlert uneingeschränkt. Die FDP-Fraktion gehe auf diesem Gebiet schon länger mit gutem Beispiel voran.