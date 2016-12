Bekommen Kinder nur einen Platz an einer Halbtagsschule, dann müssten sich Eltern eventuell um einen Hortplatz kümmern.

Eltern, deren Kinder im kommenden Jahr eingeschult werden, bekommen in diesen Tagen Post von der Bildungsbehörde. Sie sollen ihr Kind im Januar für die Grundschule anmelden. Was nicht in dem Brief steht: Viele Kinder werden nicht an der ihnen zugedachten Grundschule unterkommen, denn es fehlen Schulplätze in der Stadt. Das sagt der Vorstand des Zentralen Elternbeirats (ZEB), der am Mittwoch zur Pressekonferenz eingeladen hat.

Die Elternvertreter üben scharfe Kritik und bescheinigen Bremens Bildungspolitikern, in Schockstarre verfallen zu sein. „Wir sind gelinde gesagt sehr verärgert“, sagt Andrea Spude vom ZEB. „Wir bemängeln Planungsuntätigkeit des Senats seit mindestens zwei Jahren – so lange weiß man schon von den erhöhten Schülerzahlen.“ Von fehlenden Schulplätzen seien alle Stadtbezirke betroffen, besonders aber Gröpelingen. Der Beirat geht von massiven Problemen aus, die auf Eltern zukommen und spricht von einem „Drama im Grundschulbereich“.

24 neue Grundschulklassen müssen im kommenden Jahr zusätzlich eingerichtet werden. Davon geht der ZEB aus. Doch die Planungen dafür fehlen komplett, kritisieren die Elternvertreter. Nirgends im Stadtgebiet gebe es derzeit Bauarbeiten für neue Schulgebäude. "Bremen braucht im Moment sieben Jahre Vorlauf, um eine Schule zu bauen", sagt Martin Stoevesandt vom Fachvorstand Grundschulen beim ZEB. Wie lange sich der Bau neuer Schulen hinziehe, sei bei der geplanten Schule in der Neustadt zu sehen, wo zwar viele Wohnungen beim Werdersee entstanden seien, nicht aber die Schule. Ähnlich sehe es im Horner Mühlenviertel aus. "Dort gibt es noch nicht einmal Planungsansätze für die benötigte Schule." Die Bildungsbehörde bestätigt, dass derzeit nirgends in der Stadt ein neues Schulgebäude im Bau ist.

Ressort will 16 neue Klassen einrichten

Das Ressort will zum kommenden Schuljahr nicht 24, sondern nur 16 neue erste Klassen einrichten. Einen Beschluss der Bildungsdeputation zur Zahl der geplanten Klassenverbände – die sogenannte Kapazitätsverordnung – soll es aber in diesem Jahr nicht mehr geben. Auch das kritisieren die Elternvertreter: In den vergangenen Jahren seien solche Pläne im November, spätestens im Dezember beschlossen worden. „Hier wiederholt sich, was sich zuvor im Kita-Bereich abgespielt hat, das ist Kita 2.0, Chaos mit Ansage“, sagt Martin Stoevesandt vom Fachvorstand Grundschulen beim ZEB.

Senat und Bildungsbehörde würden nicht vorausplanen, sondern so spät reagieren, dass dies auf dem Rücken der Eltern stattfinde. "Wir haben den Eindruck, dass die Bildungssenatorin bei diesem Thema völlig alleine gelassen wird, ebenso wie die vorherige Bildungssenatorin", so Stoevesandt. Bremens Politik sichere derzeit den letzten Platz des kleinsten Bundeslandes bei Bildungstests ab. "Hier wird immer wieder ein Pflaster auf eine offene Wunde geklebt."

„Ganz krass ist die Situation zum Beispiel in der Fischerhuder Straße, wo 135 neue Grundschulkinder auf 80 Plätze treffen“, sagt Pierre Hansen vom ZEB. Die Einzugsgebiete der Grundschulen im Westen müssten neu zugeschnitten werden. Zudem sei es falsch, dass im Losverfahren entschieden werde, welches Kind an welche Schule komme. „Das ist zwar rechtssicher, aber nicht gerecht“, so Hansen.

Behörde bastelt an provisorischer Lösung

Es müsse bei der Verteilung der Schulplätze – ähnlich wie bei Kitas – mehr mit einbezogen werden, welche Eltern Ganztagsplätze brauchen und welche Kinder bereits Geschwister auf einer Schule haben. In Gröpelingen gibt es derzeit fünf Grundschulen, eine sechste soll zum kommenden Herbst neu entstehen. Das hatte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) angekündigt. Doch weil so schnell keine neue Schule gebaut werden kann, bastelt die Behörde an einer provisorischen Lösung.

Dazu soll laut Behördensprecherin Annette Kemp ein Teil der Erstklässler, für die eine neue Schule gebraucht wird, das Schulgebäude an der Humannstraße beziehen, das derzeit als Dependance der Schule an der Oslebshauser Heerstraße von Viertklässlern genutzt wird. Diesen Vorschlag macht die Behörde dem Senat. Die Viertklässler sollen wieder am Stammsitz in der Oslebshauser Heerstraße unterrichtet werden.

Der zweite Teil der Erstklässler soll in Containern auf dem Gelände der Oberschule im Park unterrichtet werden. Allerdings geht es nicht etwa um moderne Container, sondern um alte, die bisher an der Grundschule am Halmer Weg genutzt werden. In diesen Containern ist es im Winter kalt, im Sommer heiß, und die Belüftung ist schlecht. Diese Uralt-Container sollten der Behörde zufolge nun "aufbereitet" werden.

Situation in Gröpelingen ist "problematisch"

Die Behörde weist einen Teil der Vorwürfe der Eltern zurück. "Wir planen seit geraumer Zeit", betont Kemp. "Wir werden ausreichend neue Klassen einrichten." Allerdings sagt die Behördensprecherin offen, dass die Situation in Gröpelingen "problematisch" sei: "Dort ist es eng." Aus Parlamentarierkreisen ist zu hören, dass die Finanzsenatorin den Vorschlag der Bildungsbehörde für eine weitere Grundschule am Standort Humannstraße nicht zugestimmt haben soll: Linnert zweifle den Bedarf für eine weitere Grundschule im Westen an.

Für rund 130 Grundschulkinder im Bremer Westen gebe es keine Lösung, kritisiert auch die Linksfraktion in der Bürgerschaft. „Der Senat verschläft den dringend notwendigen Schulausbau komplett“, sagt Fraktionschefin Kristina Vogt. „Schon seit Wochen zeichnet sich der kommende Notstand in Gröpelingen ab, doch der Senat ist nicht in der Lage, konkrete Lösungen zu bieten." Die Linke fordert, der Senat müsse noch vor Weihnachten eine neue Grundschule beschließen. Das soll auch an diesem Donnerstag Thema im Parlament sein.

Der ZEB geht davon aus, dass letztlich alle Kinder einen Schulplatz bekommen – schließlich gilt die Schulpflicht. Doch Eltern würden nicht rechtzeitig darüber informiert, was auf sie zukommt. Ihnen werde normalerweise im März mitgeteilt, ob ihr Kind an der Anmeldeschule einen Platz bekommt. Doch dann sei es für vieles zu spät, so Pierre Hansen: Werde einem Kind dann statt einem Platz an einer Ganztagsschule ein Platz an einer Halbtagsschule zugewiesen, sei es für Eltern zu spät, sich um einen Hortplatz zu kümmern. Für Hortplätze müssen Kinder im Januar angemeldet werden.