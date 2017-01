Hund "Quando" schaffte es bis Bremen-Mahndorf. (Bundespolizeiinspektion Bremen)

Wie die Bundespolizeidirektion am Montag mitteilte, war der herrenlose Hund bereits am Donnerstag vergangener Woche in der Nordwestbahn 83148 unterwegs. Zwei Diensthundeführer, die gerade auf Streifenfahrt waren, übernahmen das Tier in Bremen-Mahndorf vom Zugpersonal.

Die Polizisten meldeten den Fund beim Tierheim in Verden und erfuhren, dass dort gerade eine Vermisstenmeldung eingegangen war. Die Hundehalterin war überglücklich, denn ihr "Quando" war in der Nähe des Bahnhofes Verden aus der geöffneten Scheibe ihres Wagens gesprungen und schnurstracks zum Bahnhof gelaufen, als sie kurz etwas zu erledigen hatte. Da verlor sich seine Spur. Später kam heraus, dass Quando die Bahnstrecke überquert und sich auf der Suche nach seinem Frauchen einsteigenden Fahrgästen angeschlossen hatte.

Während der Wartezeit auf sein Frauchen habe der bestens gepflegte Rüde den Bundespolizisten sofort sein Talent bei einer spontan angelegten Fährtensuche gezeigt, heißt es im Polizeibericht weiter. "Zumindest dafür wäre er in der Diensthundeschule aufgenommen worden, wenn er zu den anerkannten Polizeihunderassen gehören würde." Aber Quando hat bereits eine Lehrstelle: Er befindet sich in der Ausbildung zum Jagdhund. Damit erübrigten sich auch Spekulationen, Quando habe sich in Bremen als Stadtmusikant vorstellen wollen.