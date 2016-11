Herrenlose Schrotträder blockieren immer wieder Stellplätze (Frank Thomas Koch)

Sie blockieren Fahrradstangen, liegen im Weg und verschandeln das Stadtbild. Sogenannte Schrotträder sind seit Jahren ein Problem in Bremen. Hunderte sammeln die Mitarbeiter der Bremer Umweltbetriebe jedes Jahr ein – auf Kosten der Steuerzahler. Eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben die Mitarbeiter der Umweltbetriebe Bremen 251 Räder von öffentlichen Grundstücken entfernt. Das geht aus der Antwort auf eine Große Anfrage der CDU hervor, die der Senat am Dienstag beschlossen hat.

2.067 Schrotträder in 5 Jahren

Im Zeitraum 2010 bis 2015 seien dagegen insgesamt 2.067 Räder eingesammelt worden. In diesem Jahr wurden also weniger Schrotträder abtransportiert und wieder verwertet als in den Vorjahren. Auf lange Sicht werden es aber immer mehr, sagt die Sprecherin des Umweltbetriebs Bremen (UBB), Antje von Horn.

Vor allem im Umkreis der Bremer Bahnhöfe, an den Fahrradparkplätzen in der Innenstadt und in dicht bebauten Gebieten wie dem Viertel bleiben viele unbrauchbare Räder stehen. Nach ihren Besitzern wird nicht gefahndet.

Zum einen sei es schwierig, die Besitzer ausfindig zu machen und ihnen die Tat nachzuweisen. Zum anderen könnte die Polizei die Täter nicht einmal zurechtweisen: „Es gibt keinen Bußgeldparagraphen für das Abstellen von Schrottfahrrädern“, sagt Polizeisprecher Dirk Siemering.

Unterschiedliche Motive

Über die Motive kann die Polizei deshalb nur spekulieren. Unter den Tätern könnten Betrunkene sein, die nicht mehr wissen, wo sie ihr Fahrrad abgestellt haben. Einige entsorgten so möglicherweise ihr altes Rad, andere könnten vielleicht den Schlüssel für das Schloss verloren haben.

Auch möglich: „Einige Räder sind in anderen Stadtteilen entwendet und missbräuchlich genutzt worden“, sagt Siemering. Gefährlich werde es, wenn die Räder zu Stolperfallen werden oder wenn sie auf dem Blindenleitsystem abgestellt seien.

Pro Jahr gibt die Stadt 50.000 Euro für das Aufspüren und den Abtransport von Schrotträdern aus. Laut Senat und UBB kontrollieren zwei Mitarbeiter des Umweltbetrieb Bremen regelmäßig Straßen und Plätze auf dauergeparkte Fahrräder. Beim Hauptbahnhof, in der Innenstadt und in der Östlichen Vorstadt schauten die Mitarbeiter jetzt häufiger nach dem Rechten, so der Senat – laut Jens Tittmann vom Verkehrsressort ein bis zweimal im Monat.

Besitzer haben vier Wochen Zeit

Zusätzlich meldeten die Kops in den Stadtteilen der Leitstelle Saubere Stadt des Umweltressorts, wenn ihnen beim Rundgang Räder auffallen, die vor sich hin gammeln, lange an einer Stelle stehen oder einen Platten haben, sagt Dirk Siemering. Die Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (Wabeq) sammelt nach eigenen Angaben jeden Dienstag Schrotträder in der Stadt ein, die deren Besitzer länger als vier Wochen nicht weggeräumt haben.

Pro Jahr kommen so 300 bis 500 Räder zusammen. Diese werden laut Gisela Christ-Rodenbeck (Wabeq) sechs Monate eingelagert – danach arbeiten Ein-Euro-Jobber die Drahtesel auf, damit sie nach Ghana verschifft oder Flüchtlingen in Übergangswohnheimen zur Verfügung gestellt werden können.

Bremen macht nach eigenen Angaben, was möglich ist – beim Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gehen trotzdem pro Woche nach wie vor ein bis zwei Beschwerden ein. „Oft geht es um fehlende Fahrradparkplätze oder dass auf den Stellflächen alte Fahrräder stehen“, sagt Albrecht Genzel, Verkehrsreferent beim ADFC. „Diese alten Fahrräder blockieren in der City die ohnehin knappen Parkmöglichkeiten“, kritisiert er.

Fahrrad-Club wünscht sich mehr Abstellmöglichkeiten

Folge: „Jedes schmale Bäumchen wird als Abstellmöglichkeit genutzt.“ Um die Rinde der neu gepflanzten Bäume am Domshof zu schützen, hat das Verkehrsressort Metallgitter anbringen lassen. Der Fahrrad-Club wünscht sich laut Genzel mehr Abstellmöglichkeiten, häufigere Kontrollen auf Schrotträder und deren schnelleren Abtransport.

Es gebe nicht wenige Leute, sagt Genzel, die mit dem Auto in die Stadt fahren, weil sie ihr Rad dort nicht anschließen können. „Es ist bedauerlich, wenn fehlende Abstellmöglichkeiten der Grund dafür sind“, sagt Genzel.

Der Senat indes glaubt, dass die vorhandenen Stellflächen ausreichen. Diese seien zu 80 Prozent ausgelastet, heißt es in der Antwort des Senats auf die Anfrage der CDU. "Lediglich in der Innenstadt, im Viertel und in Teilen der Neustadt haben nachmittags gut zehn Prozent der Fahrer ihr Rad nicht an dafür vorgesehenen Plätzen abstellen können.

1.400 zusätzliche Stellplätze eingerichtet

Auch diesem Mangel begegne die Stadt: Es seien 1.400 zusätzliche Stellplätze an zahlreichen, teilweise schon vorhandenen Fahrradparkplätzen eingerichtet worden, bis Ende dieses Jahres sollen nochmals 700 Stellplätze dazugekommen sein. "Wo genau, das überlegen wir gemeinsam mit den Beiräten", so Jens Tittmann.

Wann darf die Stadt ein Rad wegräumen? Die Hürden dafür sind relativ hoch. Die Stadtgemeinde kann Fahrräder, bei denen aufgrund des augenscheinlichen Zustands keine Anhaltspunkte für die Funktionsfähigkeit und eine bestimmungsgemäße Nutzung vorliegen, von öffentlichen Grundstücken entfernen. So steht es im Ortsgesetz über die Entsorgung von Abfällen.

Die Besitzer werden mittels Banderole aufgefordert, das Rad innerhalb von vier Wochen zu entfernen. Passiert dies nicht, sammeln die Mitarbeiter des Umweltbetriebs die Räder ein. Fahrtüchtige Räder, auch wenn sie schmutzig sind und schon länger stehen, gelten nicht als Schrottfahrräder.