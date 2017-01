Rolf Specht hat in diesem Jahr viele Projekte in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Herr Specht, Sie gelten als einer der umtriebigsten Akteure auf dem Bremer Immobilienmarkt. Sie haben einen Teil Ihrer Senioreneinrichtungen abgegeben und in rascher Folge diverse neue Projekte in Angriff genommen, zuletzt das Ärztehaus im Hulsberg-Quartier oder den Umbau des Hofs Kaemena in Oberneuland zu einer neuartigen Altenwohnanlage. Haben Sie mehr Freude am Erreichen als am Erreichten?

Rolf Specht: Der Eindruck trifft nicht ganz zu. Ich habe allerdings tatsächlich Freude am Realisieren einer Idee. In den zurückliegenden Jahren haben wir wohl mehr als 100 Immobilien entwickelt. Die Reha-Klinik ist ein gutes Beispiel. Das war ein tolles Projekt, gemeinsam mit Klaus Hübotter den Sendesaal zu erhalten und zugleich eine stationäre Reha-Einrichtung zu entwickeln, wie es sie in Bremen bisher nicht gab. Wenn ich im Nachhinein höre, dass Menschen diese Einrichtung sehr begrüßen, dann verschafft mir das Zufriedenheit.

Das jüngste Vorhaben, das Sie an den Start gebracht haben, ist das Ärztehaus auf dem jetzigen Gelände des Klinikums Mitte. Sie ließen durchblicken, sich auf dem Areal noch an anderen Stellen engagieren zu wollen. Haben diese Überlegungen schon Konturen angenommen?

Ich habe sogar schon konkrete Gebäude im Sinn. Die Augenklinik zum Beispiel. Das ist ein wunderbares Gebäude, aus dem man etwas Tolles entwickeln könnte, zum Beispiel ein Hotel, denn es gibt im Viertel ja gar kein richtiges Hotel. Dort könnten auch Patienten des Klinikums Mitte zeitweilig wohnen, wenn sie sich nach der Entlassung noch weiter behandeln lassen wollen. Die Immobilie steht unter Denkmalschutz, so dass bauliche Veränderungen selbstverständlich abgestimmt werden müssten. Wenn man ein solches Hotel richtig an das Klinikum andocken würde – das wäre doch genial.

Und darüber hinaus? Sind Sie auch an Wohnungsbau im Hulsberg-Quartier interessiert?

Ich fände es durchaus spannend, auch in diesem Segment etwas zu entwickeln. Schließlich ist das Viertel nach wie vor beliebt.

Es gibt andere Projekte, die Ihnen zugetraut werden, zum Beispiel eine Umnutzung des Bundesbankgebäudes an der Kohlhökerstraße.

Visualisierung eines Neubaus auf einer ehemaligen Hofstelle an der Rockwinkeler Landstraße. Dort entsteht eine Seniorenwohnanlage mit größeren Appartements. (FR)

Das haben wir uns tatsächlich angeschaut. Die Bundesbank erwartete dort Kaufangebote von mindestens 10,5 Millionen Euro. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil uns das Projekt schwer kalkulierbar erschien. Unsere Vorstellung war es, den Hochbauteil zu sanieren und die bunkerartigen Kellergeschosse stehen zu lassen. Aber dann kann man eben auch nur eine begrenzte Summe investieren. Andere Bieter gehen nach meinen Informationen davon aus, dass man das gesamte Objekt abreißt und dort etwas Neues baut. Haken dran. Wir haben aber nun ein anderes interessantes Projekt in Arbeit.

Nämlich...

Das Gelände von Koch & Bergfeld in der Neustadt. Auch ein tolles, historisches Areal mit seinen Torhäusern. Wenn man da mal reinschaut, fühlt man sich in die Zeit der industriellen Revolution zurückversetzt. Das Grundstück am Kirchweg haben wir erworben, in dem Gebäude der Silbermanufaktur selbst sind noch zwei weitere Gesellschafter dabei. Koch & Bergfeld wird in jedem Fall dort ansässig bleiben. Auf dem hinteren Geländeteil wollen wir Wohnungen schaffen, außerdem haben wir mit der Stadt vereinbart, dass wir in den nächsten Wochen schauen wollen, ob auf dem Grundstück auch eine Kindertagesstätte eingerichtet werden kann. So etwas fehlt ja allenthalben in Bremen. Wir sind jedenfalls dabei, gemeinsam mit der Stadt einen Vorhaben bezogenen Bebauungsplan für das Projekt zu entwickeln.

Wie sieht‘s mit der Überseestadt aus? Dort sind Sie im Schuppen 1 schon präsent, und auf mittlere Sicht wird das große Kellogg‘s-Areal frei. Das müsste Sie doch reizen.

Klar löst so etwas bei mir einen Impuls aus (lacht). Das Gelände ist natürlich top, da schauen alle drauf. Andererseits: Ich bin Jahrgang 1952 und muss mir meine Kräfte einteilen. So weit ich weiß, laufen da aber von Seiten des Eigentümers noch gar keine Vermarktungsaktivitäten.

Sind Sie denn zufrieden mit dem, was in der Überseestadt bisher entstanden ist?

Den ersten Teil – das Kaffee-Quartier – finde ich architektonisch anspruchsvoll. Wenn man aber weiter raus fährt: Möchten Sie da wohnen – so dicht an dicht wie da alles steht? Da ist ja nicht mal sonnabends ein Bäcker, bei dem man Brötchen kaufen könnte. ­Infrastruktur null. Das hat man viel zu dicht geknallt. Von der architektonischen Qualität her ist das nicht vergleichbar mit der Überseestadt in Hamburg, obwohl unsere ja doch eigentlich größer ist.

Am Brill verabschiedet sich in wenigen Jahren die Sparkasse. Dort ist eine Umnutzung historischer Bausubstanz gefragt. Klingt wie eine Stellenbeschreibung für Rolf Specht.

Das ginge – wenn überhaupt – nur im Rahmen einer Partnerschaft. Ich fände ein Shopping-Center an der Stelle gar nicht so schlecht. Aber ehrlich gesagt wäre mir das eine Nummer zu groß.

Letztes Stichwort: Musical-Theater. Ihnen gehört die Immobilie am Richtweg. Vor einiger Zeit berichteten wir, dass die derzeitige Nutzung dort noch eine Weile fortgesetzt werden soll. Hat sich in letzter Zeit etwas Neues ergeben?

Der Mietvertrag mit dem aktuellen Betreiber „Mehr! Entertainment“ läuft auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres. Es haben sich darüber hinaus einige Interessenten gemeldet, die dort ebenfalls Musicals veranstalten wollen. Darüber sprechen wir in nächster Zeit. Es gibt aber auch jemanden, der sich in dem Gebäude ein loungeartiges, besonders hochwertiges Kino vorstellen kann, wo man sich wie in der Business-Class fühlt. Wir führen auch darüber demnächst Gespräche. Eine ganz andere Möglichkeit wäre, das vorhandene Gebäude abzureißen und etwas ganz Neues entstehen zu lassen. Als Wohnstandort wäre das Grundstück absolut interessant. Unten vielleicht zwei Geschosse Gewerbe, wobei man das Kino-Projekt sogar integrieren könnte, und darüber durchaus 100 Wohnungen mit Concierge-Service.

Ihnen schwebt also ein Hochhaus vor.

Man müsste sehen, was für ein Baurecht man dort bekommt.

Zur Person

Rolf Specht ist geschäftsführender Gesellschafter der Bremer Residenz-Gruppe, die ihr Geld hauptsächlich mit Wohneinrichtungen für Senioren verdient. Der 64-Jährige wuchs in Weyhe auf, wohnt in der Hansestadt und war im Jahr 2010 „Bremer Unternehmer des Jahres“.