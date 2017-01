(Jonas Völpel)

Noch hält das Eichenparkett stand. Zwei Tonnen Schellack und Polyvinylchlorid pressen sich den Dielen entgegen. Seit Jahrzehnten. Bislang ging das gut. Inzwischen hat Ulf Nawrot Zweifel. Er vertraut seinem Wohnzimmerboden nicht mehr. Das alles, sagt Nawrot und blickt ein wenig ehrfürchtig auf die sich vor ihm auftürmenden Berge, das sei ja schon „ein Wunder der Statik“. Besser es nicht weiter drauf anlegen, dachte er sich. Seitdem schlängeln sich die bis unter die Decke geschichteten Schallplatten den Flur entlang, hinunter in den Keller.

Nawrot lebt zwischen Schallplatten. Rund 15.000 Vinyls stapeln sich in seinem Altbremer Haus. Der 52-Jährige wohnt in einer Enzyklopädie der Musikgeschichte. Er liebt den Gedanken, seine „eigene Bibliothek“ zu haben. Und Nawrot ist ein gründlicher Archivar. Hier hat alles seine Ordnung, auch wenn es im ersten Moment nicht so scheint. Nawrot führt Tagebuch über heilige Grale, neue Schätze und aktuelle Lieblingssongs. Mit jeder seiner Platten verbindet er Stationen seines Leben, Menschen, Begegnungen. „Wir Sammler sind ziemlich romantische Typen“, sagt er.

Bilder finden sich in seinem Wohnzimmer kaum. Wozu auch? Nawrot hat eine Plattencover-Galerie, eine monatlich wechselnde Ausstellung. In stundenlanger Detailarbeit drapiert er zwölf ähnliche Motive auf der Anrichte. Zu Weihnachten geht es schneller. Da muss er nur aus einigen hundert Weihnachtssamplern wählen. Nawrot ist „kein Soundfetischist“. Er arbeitet als Kommunikationsdesigner, Vinyl liebt er, „weil ich große Cover brauche und die Haptik liebe“. Typen wie Nawrot gehörten zu einer aussterbenden Art, hieß es lange. Der Plattensammler, das war für viele ein aus der Zeit gefallenes Phänomen, ein paar alte, nostalgische Männer mit zu viel Freizeit.

Plötzlich erlebt Vinyl eine Renaissance

„Ulf ist einer der Gründe, warum wir überhaupt noch eine Plattenabteilung hatten“, sagt Volker Sieberg. Vor 25 Jahren gründete er Hot Shot Records. Nawrot war einer der ersten Kunden. Er kam immer wieder. Selbst, „als Vinyls sonst niemanden mehr in Bremen gekratzt haben“, sagt Sieberg. Auch heute noch kommt Nawrot zu Hot Shot, meist einmal in der Woche. Inzwischen kann er sich in seinen Mittagspausen nicht mehr allein durchs Sortiment wühlen. Er hat jetzt Mitstreiter auf seiner Schatzsuche. Oft sind sie nicht mal halb so alt wie er, Schüler oder Studenten. Die „Stecker-Generation“, wie Sieberg sie nennt, Twentysomethings, aufgewachsen damit, Musik online zu konsumieren, kauft jetzt Platten. Und plötzlich erlebt Vinyl eine Renaissance.

In Großbritannien ist 2016 erstmals in einer Verkaufswoche mehr Geld für Schallplatten als für Downloads ausgegeben worden. Auch in Deutschland wächst der Vinylmarkt seit Jahren. 47 Millionen Euro gaben die Deutschen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres für Platten aus – mehr als im gesamten Jahr 2015. Vinyl boomt, das merken sie auch in den Epizentren der Bremer Vinylkultur.

Noch vor vier Jahren waren Platten kaum mehr als eine Randnotiz in den Bilanzen von Hot Shot Records. Vinylverkäufe machten nur zehn Prozent des Gesamtumsatzes aus. Über Wasser hielt sich der Bremer Laden mit Fan-Shirts, CDs und DVDs. Das ist inzwischen anders. Vinyl macht wieder mehr als die Hälfte des Umsatzes von Hot Shot aus. Allein im Jahr 2016 hat sich der Vinyl-Umsatz verdoppelt. Bei Hot Shot sehen sie sich bestätigt, „immer an unserer alten Liebe festgehalten zu haben“.

"Die Schallplatte ist ein Gesamtkunstwerk

Hot-Shot-Gründer Sieberg glaubt, dass erst der digitale Musikkonsum zwischen Streaming-Diensten und Download-Portalen den Trend zurück zur Vinyl möglich gemacht hat – „weil da Sehnsüchte geweckt werden, die MP3-Dateien nicht erfüllen können“. Schließlich biete Spotify bloß Töne an, sagt Sieberg. „Die Schallplatte ist ein Gesamtkunstwerk.“ Eines, das auch deshalb an Wert gewinnt, „weil Musik ständig und überall im Netz verfügbar ist“. Und natürlich klängen Vinyls auch besser, echter, lebendiger.

Vor allem aber ist die Schallplatte für Sieberg ein „Gegenangebot zu unserer sich immer schneller drehenden Welt“. Immer öfter überkomme Menschen das Gefühl, der zunehmend unübersichtlicheren Realität nicht mehr folgen zu können, glaubt Sieberg. Vinyls wirkten da wie ein Gegenpol. Ihnen könne man folgen, zuschauen, sie beobachten. „Viele gehen deshalb einen Schritt zurück und verlangsamen sich zumindest beim Musikhören“, sagt Sieberg. „Die Menschen hören wieder Vinyl, weil sie sich nach ein bisschen Entschleunigung sehnen.“

Die Hot-Shot-Inhaber wollen das nutzen. „Unser Business ist es, die Leute wieder ins Analoge zu treiben“, sagt Norbert Fecker, der zweite der beiden Chefs. Im Januar wollen sie ihr Geschäft umstrukturieren, das ­Vinylsortiment vergrößern und prominenter im Laden platzieren. Und sie wollen „zurück zu unseren Wurzeln“, erstmals seit Jahren wieder in die USA fliegen, um dort gebrauchte Platten aufzukaufen. Fecker schätzt, dass Vinyl schon bald mehr als 70 Prozent des Umsatzes bei Hot Shot ausmachen wird. „In zehn Jahren werden hier wahrscheinlich keine CDs mehr stehen“, sagt er. Darauf wollen sie vorbereitet sein bei Hot Shot.

"Ohne den Boom würde es den Laden nicht mehr geben"

„Ohne den Boom würde es den Laden nicht mehr geben“, sagt Frank „Bunny“ Steinweg. Er führt Ear Schallplatten im Viertel, den ältesten Bremer Plattenladen. Eigentlich ist momentan eine ziemlich gute Zeit für ihn und Ear. Im Vorweihnachtsgeschäft verkaufte er oft mehr als hundert Platten pro Tag. Trotzdem ist er skeptisch. „Die Musikindustrie dreht gerade völlig durch, die Preise explodieren.“ Steinweg glaubt, dass „die Blase platzen könnte“. Schon jetzt könnten sich Schüler und Studenten kaum mehr eine Platte leisten, sagt er. „Vinyl wird gerade zu einem Hochglanz-Produkt, das ekelt mich an.“Auch Ulf Nawrot ärgert sich über die neuen Preise. Angst um die Zukunft der Schallplatte hat er nicht. Die CD, dieses „grässliche Spindelviech“, habe er seit jeher „zutiefst verachtet“.

Für ihn war immer klar: Vinyl bleibt. Ohnehin schläft Nawrot seit einiger Zeit etwas ruhiger. Nicht, weil er sich nicht mehr um das arg strapazierte Eichenparkett seines Wohnzimmers sorgen würde. Das Problem mit den Schallplatten und der Schwerkraft ist bei Familie Nawrot aktueller denn je. Denn Vater Nawrot hat inzwischen seinen Erziehungsauftrag erfüllt. Seine 17-jährige Tochter kauft jetzt auch Vinyl. Vor Kurzem habe sie um ihren ersten eigenen Plattenspieler gebeten, erzählt Nawrot. „Was ist schon das Risiko mit dem Parkett gegen einen Familienausflug zum Flohmarkt, um gemeinsam Platten zu stöbern?“ Ulf Nawrot hat sich entschieden. Das Eichenparkett setzt er gerne aufs Spiel.