Die Fatih Moschee in Gröpelingen lud am Montag zum Tag der offenen Tür ein. (Christina Kuhaupt)

Schnürsenkel aufmachen, Schuhe ausziehen, ins Regal stellen. Vor dem Betreten des weichen Teppichs in der Fatih-Moschee Gröpelingen müssen Regeln eingehalten werden. Die Kleidung sollte angemessen sein, Hosen oder Röcke das Knie bedecken. Bauch-, rücken- oder schulterfreie T-Shirts sind verboten. Für Männer ist die Kopfbedeckung (Takke) keine Pflicht, gehört aber zum guten Ton.In sauberen Socken gehen die Besucher in den großen Raum der Gebetsstätte.

Sie dürfen den intimen Moment des Gebets der Muslime miterleben. Hunderte Neugierige haben am Montag das Angebot angenommen, um beim „Tag der offenen Moschee“ in Bremen die Gebetshäuser zu besichtigen. Unter dem Motto „Hidschra – Migration als Herausforderung und Chance“ boten sieben muslimische Gemeinden in Bremen und vier weitere im Umland Interessierten ein Rahmenprogramm aus Führungen, Vorträgen und Lesungen aus dem Koran.

Zum 20. Mal wird der Tag organisiert

Jedes Jahr wird der Tag von den islamischen Gemeinden am Tag der Deutschen Einheit organisiert. Dieses Mal bereits zum 20. Mal. Neben dem Annähern, dem Kennenlernen und dem Austausch ist auch die Flüchtlingsarbeit das Thema des Aktionstages. „Wir bieten den Menschen an, ihre Vorurteile abzubauen, kritische Fragen zu stellen und uns zu besuchen“, sagt Ilker Kabadayi.

Er ist der Verwaltungskoordinator in der Fatih-Moschee und bietet das ganze Jahr Führungen durch die älteste und größte muslimische Gemeinde in Bremen für Schulklassen und interessierte Gruppen an. Besucher seien aber an allen Tagen des Jahres willkommen. Überall in Bremen.

„Mach dir dein eigenes Bild und glaube nicht alles, was du im Fernsehen und den Medien siehst und liest“, sagt Björn Ritschewald. Er ist mit seinem zehnjährigen Sohn in die Fatih-Moschee gekommen. Er wünscht sich, dass nicht nur sein Sohn eine kindliche Neugierde behält und ohne Ressentiments an neue, fremd wirkende Dinge herangeht – sondern alle.

Öffentliche Meinungen über den Islam sollen überprüft werden

So gehöre neben dem Besuch von katholischen und evangelischen Kirchen auch der Einblick in Moscheegemeinden dazu. All das, was in der Öffentlichkeit über den Islam und Muslime verbreitet werde, solle man hinterfragen und selbst überprüfen.

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Islam nicht der ist, der uns vermittelt wird“, sagt Ritschewald. Auf seinem Schoß sitzt sein Junge und schaut zur hohen Decke des Gebetsraumes, der mit 5000 kunstvollen Motivkacheln ausgestattet ist. Spannend findet er den Einblick.

Gegen 13.20 Uhr beginnt das Mittagsgebet. Die Muslime knien auf dem Boden und nehmen die vom Koran vorgeschriebene Gebetsrichtung zur Kaaba, dem Zentralheiligtum in Mekka, ein. Auf dem rot-blauen Teppich weisen rote Spitzen zur Nische im süd-östlichen Teil des Raumes. Erst alleine, dann dicht beieinander beten die Gemeindemitglieder.

Veranstaltung kann auch Voruteile abbauen

Beim Gebet werden verschiedene Körperhaltungen eingenommen, die mit bestimmten Texten verbunden sind. Der Koran schreibt dem Gläubigen das Pflichtgebet zu fünf bestimmten Tageszeiten vor, erklärt Kabadayi. Beim Freitagsgebet seien mit 800 Personen am meisten Gäste in der Moschee.

Isabel Delhougne (19) und ihre Großmutter Anne Delhougne (80 Jahre) sind zusammen gekommen. „Um über etwas sprechen zu können, muss man es selbst erlebt oder gesehen haben“, sagt Isabel Delhougne, die gerade ein Praktikum beim Arbeiter-Samariter-Bund macht und dort mit Flüchtlingen arbeitet.

Wegen Pegida und der AfD habe sich der Respekt vor dem Islam immer mehr in Angst gewandelt. „Die Menschen sollten sich mehr für den Islam interessieren und sich informieren“, ergänzt Anne Delhougne. Aus diesem Grund seien Veranstaltungen wie der Tag der offenen Moschee wichtig, um Vorurteile abzubauen.

Besucherzahlen in Moscheen steigen bei besonderen Ereignissen

„Wir müssen uns immer wieder distanzieren, wir sind meist in der Defensive, wenn etwas passiert“, sagt Kabadayi. Stets müssten die Muslime den Unterschied zwischen Islam und Islamismus erklären. Es gebe immer wieder Vorurteile über die Rechte der Frau im Islam, über Gewalt und Terror oder den Dschihad.

Immer wenn in der Welt etwas passiert, etwa ein Anschlag, steigen die Besucherzahlen in den Bremer Moscheen. So seien nach den Ereignissen des 11. Septembers 2001 in den darauf folgenden drei bis vier Jahren mehr Besucher gekommen, sagt Vahit Bilmez, stellvertretender Vorsitzender des Regionalverbandes der Islamischen Gemeinschaft Milli Görus.

Auch immer mehr Syrer kommen regelmäßig zum Gebet

Auch nach den Terroranschlägen in Madrid und London sei das Interesse groß gewesen. Wegen der politischen Situation und der Flüchtlingsarbeit kämen auch immer mehr Syrer regelmäßig zum Freitagsgebet.

Laut Bilmez haben alle elf Gemeinden in Bremen und dem Umland etwa 8000 bis 9000 Mitglieder. Darunter sind rund 3200 zahlende Mitglieder. In der Regel sei dies das Familienoberhaupt, die Angehörigen gehören dann automatisch dazu. Die Besucher mitgezählt, kommen insgesamt rund 12.000 bis 15.000 Menschen pro Jahr in die Gemeinden.