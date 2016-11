Hennig Goes, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2000. (Hans-Henning Hasselberg)

Goes stammte aus der Lüneburger Heide. Der gelernte Schriftsetzer und Redakteur wurde 1975 Tourismus-Chef in Bremerhaven. Er blieb es 33 Jahre lang bis Ende 2008.

Die "Sail", die 1986 erstmals und dann 1990, 1992 und 1995 sowie seitdem alle fünf Jahre veranstaltet wird, "ist sein Kind und sein Lebenswerk", betonte Bremerhavens damaliger Oberbürgermeister Jörg Schulz am 9. Januar 2009 bei der Verabschiedung von "Mr. Sail" Hennig Goes in den Ruhestand.

Mit dem Windjammer-Festival habe sich Goes "in die Annalen der Stadt eingetragen" und "die Grundlagen für den maritimen Tourismus in Bremerhaven" geschaffen, so Schulz in seiner Laudatio weiter.

An der jüngsten "Sail 2015" nahmen mehr als 270 Schiffe teil. Rund 1,2 Millionen Menschen verfolgten das Windjammer-Spektakel. Die nächste "Sail" ist im August 2020 geplant.