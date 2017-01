Hatten das Positions-Papier vorgelegt: Ulrich Mäurer (m.) und Martin Günthner (r.) (dpa)

In der Bürgerschaft werden die Sozialdemokraten schon in den nächsten Tagen Farbe bekennen müssen, denn die CDU hat für die bevorstehende Bürgerschaftswoche einen eigenen sicherheitspolitischen Antrag eingebracht. Er deckt sich in weiten Teilen mit dem Maßnahmenbündel, das Innensenator Ulrich Mäurer und Justizsenator Martin Günthner realisieren wollen.

Wie berichtet, treten die SPD-Senatoren für eine schärfere Gangart gegenüber radikalen und gewaltbereiten Islamisten ein. Mäurer und Günthner wollen der Gefahr unter anderem mit mehr Telekommunikations- und Videoüberwachung sowie einer deutlichen personellen Verstärkung der Sicherheitsbehörden begegnen. Die Rede ist von rund 70 zusätzlichen Stellen. Außerdem sollen die Präventionsbemühungen intensiviert werden.

CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp signalisiert in diesen Punkten „völlige Übereinstimmung“. Röwekamp begrüßt das, was er als Kurswechsel der Bremer SPD in mehreren konkreten Sachfragen empfindet. Etwa die Bereitschaft zu einer Ausweitung der Videoüberwachung. „Wenn wir das in der Vergangenheit vorgeschlagen haben, ist es in der Regel abgelehnt worden“, sagt Röwekamp.

Sieling lobt das Papier seiner Senatoren

Was die CDU am kommenden Donnerstag in der Bürgerschaft zur Abstimmung stellen will, geht in Teilen allerdings über die Inhalte des Mäurer/Günthner-Papiers hinaus. Die Christdemokraten fordern, im Bremischen Polizeigesetz die Möglichkeit eines sogenannten Unterbindungsgewahrsams zu schaffen, und zwar „mit dem Ziel, Gefährder an der Ausführung einer mutmaßlich unmittelbar bevorstehenden Straftat hindern zu können“.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hält das Papier seiner für den Sicherheitsbereich zuständigen Senatoren für „gelungen und sachgerecht“. Die SPD habe die Pflicht, „den Menschen Lebenssicherheit zu geben. Das gilt nicht nur für die soziale Ebene, sondern auch für die Frage, ob sich die Leute in ihrem unmittelbaren Umfeld sicher fühlen“. Sieling stellt sich darauf ein, mit den Grünen über einige Punkte des vorgeschlagenen Handlungskataloges diskutieren zu müssen. „Ich glaube aber, dass das Thema innere Sicherheit auch bei den Grünen angekommen ist“, so Sieling. Er sei deshalb „zuversichtlich“, mit dem Koalitionspartner zu Lösungen zu kommen.

In welchem Umfang das gelingt, könnte sich schon an diesem Montag zeigen. Die Bürgerschaftsfraktion der Grünen kommt am Nachmittag zusammen, und dabei wird die Bewertung des Mäurer/Günthner-Papiers breiten Raum einnehmen. Davon geht Fraktionschefin Maike Schaefer aus. Die Tonlage, in der sie über den SPD-Vorstoß spricht, signalisiert Gesprächsbereitschaft. Zu begrüßen sei auf jeden Fall die angestrebte Ausweitung der Präventionsarbeit gegen radikal-islamistisches Gedankengut.

Grüne und Linke äußern auch Skepsis

Für wichtig hält Schaefer einen Punkt, der nicht explizit im Maßnahmenbündel der Senatoren auftaucht, aber in der bundespolitischen Diskussion nach dem Berliner Terroranschlag eine Rolle spielte. „Wir brauchen einen besseren Datenaustausch zwischen den zuständigen Behörden auf Bundes-, Landes- und europäischer Ebene“, ist Schaefer überzeugt. Eine skeptische Haltung erwartet Schaefer in ihrer Fraktion in der Frage der Videoüberwachung. Die Praxis zeige, dass die Präsenz von Kameras im öffentlichen Raum bestenfalls das subjektive Sicherheitsgefühl mancher Bürger hebe, „aber nichts verhindert“.

„Das gilt auch für die elektronische Fußfessel, die im SPD-Papier befürwortet wird“, ergänzt Kristina Vogt, Fraktionsvorsitzende der Linken. Für sie gehören in der aktuellen sicherheitspolitischen Debatte nicht so sehr die Gesetze, sondern Strukturen auf den Prüfstand. „Wie der Fall des Berliner Attentäters Amri zeigt, hat es zwischen den Sicherheitsbehörden zu wenig Austausch gegeben. Wir müssen uns fragen, ob es noch angemessen ist, dass die 16 Landesfürsten eifersüchtig auf ihre Zuständigkeiten in der Sicherheitspolitik pochen“, glaubt Kristian Vogt.

Die vorgeschlagene Ausweitung der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung hält sie für rechtlich problematisch. Der Plan stoße in Bremen kurzfristig auch auf praktische Hindernisse, denn das dafür notwendige Personal sei gar nicht vorhanden. Von der FDP war am Sonntag keine Stellungnahme zu erhalten.–