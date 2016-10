Ein Wasserrohrbruch in der Wachmannstraße stellte die SWB am Samstag und Sonntag vor große Herausforderungen. (Rolf Kruse)

Die Arbeiten an der Wasserleitung in der Wachmannstraße nach einem Wasserrohrbruch am Samstagvormittag dauern noch am Sonntag an. Hatten im Laufe des Samstags noch bis zu 300 Häuser kein Wasser, waren am Sonntag noch 56 Häuser mit mehreren hundert Haushalten betroffen.

Am Abend konnte in Teilen der Wachmannstraße der Wasserzugang wieder hergestellt werden. Für rund 50 Haushalte aber dauern die Arbeiten noch bis etwa 22 Uhr am Sonntag an, sagte ein Sprecher der SWB.

Wie der Sprecher des Energieversorgers mitteilte, habe sich der Wasserrohrbruch an einer schwierigen Stelle ereignet. Um die Stelle des Wasseraustritts freizulegen, mussten betonversiegelte Oberflächen aufgebrochen werden. Dazu befand sich an der Stelle ein Oberleitungsmast der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), der nicht ohne Weiteres habe freigelegt werden können.

Nachdem die BSAG in der Nacht zu Sonntag bei der Freilegung die Arbeiten übernommen hatte, stellte sich am Sonntagvormittag heraus, dass der Wasserrohrbruch auf der anderen Straßenseite erfolgt war - das Wasser hatte sich nur über Sicherheitsleitung an andereer Stelle entleert.

Laut SWB-Sprecher dauern die Instansetzungsarbeitn noch bis zum späten Nachmittag oder frühen Sonntagabend an. Bis dahin werden noch 56 Häuser ohne Wasser bleiben. Es wurde aber eine Wasserentnahmestelle in der Wachmannstraße eingerichtet, an denen sich betroffene Haushalte versorgen können. Der Verkehr wird umgeleitet. (muk)