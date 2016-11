Mit Verspätung sind die Teilnehmer um 11 Uhr ins Rennen gegangen. (Kristin Hermann)

Urspünglich sollte die Veranstaltung um 8.30 Uhr starten. Doch aufgrund des Nebels hatte die Wasserschutzpolizei den Beginn nicht genehmigt. Mit Verspätung sind die Teilnehmer um 11 Uhr ins Rennen gegangen. Die Vorrunde soll nun verkürzt stattfinden.

Beim Kutterpullen sitzen jeweils mindestens elf Menschen in einem rund 1,4 Tonnen schweren Kutter und rudern, was als "pullen" bezeichnet wird. Auch Teams aus Frankreich und Belgien sind am Start, wie die Hochschule Bremen mitteilte. Die Regatta mit drei Kuttern pro Renndurchlauf geht über eine Strecke von rund 600 Metern.

Kutterpullen (Archivbild). (Frank Thomas Koch)

Die Veranstaltung wurde erstmals im Jahr 1986 vom Nautik-Studiengang der Hochschule Bremen organisiert. Die Schiffe ähneln den Beibooten, die früher bei großen Seeschiffen üblich waren. Schirmherr des Wettbewerbs ist Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). (wk/lni)