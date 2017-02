Rückkehr auf den Rasen: Ivan Klasnic grüßt im April 2007 ‒ nur dreieinhalb Wochen nach seiner Nierentransplantation ‒ vor dem Spiel ge­gen Nürnberg die Fans mit einem nicht ganz fehlerfreien Plakat. Im November 2007 betritt er auch als Spieler wieder den Platz.

Ein Spiel dauert 90 Minuten. Eine Saison dauert neun Monate. Ein Gerichtsverfahren dauert neun Jahre. Vielleicht. Vielleicht auch länger. Mal ganz verknappt ausgedrückt, sind das einige der wichtigsten Eckdaten im Leben des ehemaligen Fußball-Profis Ivan Klasnic. Wobei das wohl Wichtigste noch fehlt: Er führt ein Leben mit einer Niereninsuffizienz.

Seit einem Jahr wartet er auf eine neue Spenderniere. Vor knapp zehn Jahren, da war er 27 und einer der besten Stürmer der Bundesliga, war ihm die Niere seines Vaters eingepflanzt worden. Zuvor hatte die Transplantation der Niere seiner Mutter nicht zum Erfolg geführt. Schon damals hatten die Ärzte ihm erklärt, dass er irgendwann eine neue Niere benötigen wird. Eine von einem Familienangehörigen gespendete darf es nicht mehr sein, das geht wegen der inzwischen gebildeten Antikörper nicht. Also reiht er sich ein in das Heer der Patienten, die auf das passende Spenderorgan hoffen. Bis es so weit ist, muss Klasnic regelmäßig an ein Dialyse-Gerät angeschlossen werden. Dreimal pro Woche, sagte er, fährt er in Hamburg zum Universitätsklinikum Eppendorf, dort dauert es jeweils fünf Stunden, bis das gesamte Blut in seinem Körper gereinigt ist. Wann könnte es endlich vorbei sein und er eine Spenderniere bekommen? „Keine Ahnung“, sagt er, „im Endeffekt ist doch alles Schicksal.“ Er wartet.

Vl:Kuhlmann,Lison,Hansen. (Jochen Stoss)

So, wie er auch im Fall seiner Klage auf Schadenersatz und Schmerzensgeld wartet. Vor dem Bremer Landgericht hat er den ehemaligen Mannschaftsarzt von Werder Bremen, Götz Dimanski, die Internistin Manju Guha sowie die dazugehörigen Kliniken beziehungsweise Reha-Zentren verklagt, auf etwas mehr als 1,1 Millionen Euro. Laut Gericht ist eine Vielzahl von Ärzten involviert. Der Vorwurf des Stürmers: Sie haben seine Nierenerkrankung nicht rechtzeitig erkannt beziehungsweise falsch behandelt. Und sind darum schuld daran, dass er ohne Dialyse oder Spenderniere nicht leben kann.

Fall Klasnic sorgte deutschlandweit für Aufsehen

Der Fall Klasnic: Er hat einst für großes Aufsehen gesorgt, er kam im „Spiegel“ und bei „Beckmann“ in der ARD vor, und er ist immer noch nicht zu Ende. Er hat, wenn man so will, zwei Seiten. Eine menschliche und eine juristische. Traurig genug sind sie beide. Am Landgericht treten an diesem Freitag um 9.15 Uhr im Sitzungssaal 117 zwei vom Gericht bestellte ärztliche Sachverständige vor den Richter Clemens Bolay und das Publikum, zu dem auch Ivan Klasnic und Götz Dimanski gehören wollen. Die Sachverständigen, ein Internist sowie ein Sportmediziner, erläutern ihre jeweiligen Gutachten. Das Gericht erhofft sich weitere Aufklärung in der Kardinalfrage des Verfahrens: Handelt es sich a) um einen Behandlungsfehler und hat er b) das Nierenversagen verursacht? Ja, sagen der Fußballer und sein Anwalt Matthias Teichner. Nein, sagen die Ärzte. Oder genauer: Also nicht, was meinen Anteil an der Behandlung anbelangt! Es ist ein zähes Ringen in diesem Zivilprozess, es ist, so nennt es der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Richter Thorsten Prange, „ein gewisses Pingpong-Spiel“ zwischen den beteiligten Parteien.

Jede bringt immer wieder neue Gutachten ein, jeweils als Reaktion auf ein Gutachten der anderen Partei. Das Gericht sei quasi eine Art Schiedsrichter, sagt Prange, und weniger der Ermittler. Gutachten der Parteien, Gutachten der Gegenparteien, Gutachten des Gerichts: Inzwischen liegen laut Götz Dimanski sieben Gutachten vor. „Und es wird sich niemals klar nachweisen lassen“, sagt er. Er ist von Beginn an von einem „schicksalhaften Verlauf“ der Erkrankung von Ivan Klasnic ausgegangen. Er vertraut darauf, dass das Gericht ihn bestätigt, dass er „keine handwerklichen Fehler“ gemacht habe. Er sei kein Spezialist für Nierenerkrankungen. Klasnic sagt zum Verfahren: „Wenn man die Tatsachen sieht, dann gibt es nichts, was gegen mich spricht.“

Schwere Vorwürfe an Dimanski

Im April 2008, noch immer ein Werder-Profi, hatte er sich geweigert, sich weiter von Dimanski als zuständigem Mannschaftsarzt behandeln zu lassen. Erst nach einer mehrstündigen Krisensitzung im Büro des damaligen Sportdirektors Klaus Allofs kam es zu einer Art Burgfrieden. Einen Monat später schlug Klasnic ein Angebot zur Vertragsverlängerung aus. Begründung: das zerstörte Vertrauensverhältnis zum Werder-Arzt.

Klasnic-Anwalt Matthias Teichner wirft Götz Dimanski im Verfahren vor, „sich ,dümmer‘ zu stellen, als er ist“ und zu versuchen, „die Alleinschuld auf Frau Dr. Guha“ abzuwälzen. Guha war in Klasnics Werder-Zeit die Internistin. 2010, ein Jahr nach Prozessbeginn, äußerte sie sich gegenüber dem WDR erstmals öffentlich. Sie habe zwar Klasnics Blutuntersuchungen durchgeführt, die Ergebnisse (mit den schlechten Kreatininwerten, d. Red.) aber nie zu Gesicht bekommen. Die Werte seien direkt an Dimanski gegangen. Derzeit arbeitet Guha als Internistin an der Bremer Reha-Klinik am Sendesaal. Zu erreichen ist sie nicht. Die Sekretärin sagt, für diese Woche habe sie Urlaub genommen.

Werder Bremen - Anwälte von Ivan Klasnic (A3416 Carmen Jaspersen)

Schlechte Kreatininwerte sind ein Indikator für eine Nierenschwäche. Er hätte sich „im Grabe umgedreht“, wenn er einen solch schlechten Wert nicht erkannt hätte, sagte im November 2007 Arno-Ekkehart Lison, damals Direktor am Klinikum Mitte, in die Kamera von Radio Bremen. Zwei Jahre zuvor war Klasnic mit einer akuten Blinddarmentzündung in seiner Klinik gelandet, Lison hatte den Spieler behandelt. Man stellte fest, dass die Nieren nur noch zu 28 Prozent arbeiteten. Schon 2001, als der junge und hochtalentierte Angreifer Ivan Klasnic vom FC St. Pauli zum SV Werder wechselte, soll der Wert bei bedenklichen 67 Prozent gelegen haben. Lison: „Jeder normale Hausarzt hätte das sicher erkannt.“

Lison gehörte später im Gerichtsverfahren auch zu den Gutachtern. Öffentlich hatte er Dimanski einen Tag nach seinen massiven Vorwürfen jedoch frei von jeglicher Schuld gesprochen. Seit fast einem Jahrzehnt herrscht in dem Fall ein Ärzte- und Gutachterstreit, der inzwischen 1500 Seiten füllt und bereits den dritten Richter erfordert hat. Uwe Boysen, der am 10. April 2009 den Prozess eröffnete, ist längst in Pension. Alle Versuche einer außergerichtlichen Einigung scheiterten seitdem. Dazu steht zu viel auf dem Spiel. Wird einem Arzt nachgewiesen, durch falsche Behandlung das Nierenleiden verursacht zu haben, könnte das weitreichende Folgen für ihn haben. Der weitere Krankheitsverlauf, die weiteren Einschränkungen für den Betroffenen? Wer kann das schon vorhersagen?

Gegen sie richten sich Ivan Klasnics Vorwürfe: Werders Ex-Mannschaftsarzt Götz Dimanski (vorne) und die Internistin Manju Guha (hinten; mit ihrem Rechtsbeistand), hier beim Auftakt des Zivilverfahrens vor knapp acht Jahren im Landgericht Bremen. (DAVID HECKER, ddp images/dapd)

Klasnic hofft auf Gerechtigkeit

Und Ivan Klasnic? Führt nicht mehr das Leben eines Fußballstars. Eines Fußballstars, der 2007 der bewunderte erste Fußballprofi der Welt war, der mit einer Spenderniere spielte. Er führt, in Hamburg, jetzt das Leben eines chronisch Kranken, der auf Gerechtigkeit hofft. Er kümmert sich um seine mittlerweile zehnjährige Tochter, er wird bisweilen zu Traditionsturnieren eingeladen. Die Ehe mit Patricia ist längst geschieden, das ist nicht so gut gelaufen. Nach 2008 kickte Klasnic noch in Frankreich und England und schließlich beim FSV Mainz. Mit seiner Spenderniere. Das war einerseits bestaunenswert, andererseits sportlich längst nicht mehr so erfolgreich wie zu Bremer Zeiten. 2004 war Klasnic der Mann, dessen Tore mithalfen, das Double zu holen, den größten Werder-Triumph aller Zeiten. Seinen Treffer beim glorreichen Sieg gegen die Bayern, als er Oliver Kahn austrickste, kennen alle Werder-Fans, auch die jüngeren.

Er stand, mindestens, dreimal pro Woche in den Zeitungen. Jetzt liege er, erzählt er, dreimal pro Woche am UKE in Hamburg. „Natürlich leide ich mit meinem Patienten“, sagt Dimanski, „wenn es dem Patienten schlecht geht, geht es dem Doktor auch nicht gut.“ Der menschliche und der juristische Aspekt des Falls. Wenn man mit Götz ­Dimanski telefoniert, merkt man schnell, wie ihn die Sache belastet. „Ich versuche, rational an die Sache heranzugehen“, sagt er.

Wenn man mit Ivan Klasnic telefoniert, ist man schnell durch. Eine Plaudertasche war der in Hamburg geborene kroatische Nationalspieler noch nie vor den Mikrofonen oder Kameras. Er wirkt so fatalistisch, wie er gleichzeitig entschlossen wirkt. Ihm sei es wurscht, ob der Prozess noch ein oder noch fünf Jahre dauert. Er sagt: „Irgendwann wird die Wahrheit ans Licht kommen.“