Das Unterrnehmen Jacobs Douwe Egberts ist Weltmarktführer in allen Kaffee-Segmenten. (Michael Rabba)

Das Stammhaus der Bremer Kaffee-Dynastie Jacobs in der Obernstraße soll gemeinsam mit zwei Nachbarhäusern entwickelt werden und der Bremer Innenstadt neue Impulse geben. Bauherr ist Christian Jacobs, der älteste Sohn des Unternehmers Klaus Jacobs. Er ist Eigentümer des Stammhauses und hat sich das Nachbarhaus Obernstraße 18 sowie die historische Stadtwaage gesichert. Ein Architekturwettbewerb steht kurz vor dem Abschluss. Der künftige Jacobs-Hof soll Obernstraße und Langenstraße verbinden.

Das Jacobs Haus von der Langenstraße aus gesehen. (Michael Rabba)

"Fast 125 Jahre nachdem mein Urgroßonkel Johann Jacobs sein Kaffeeunternehmen an der Obernstraße eröffnet hat, möchten wir dem Stammhaus der Firma Jacobs seine Identität zurückgeben", sagte Christian Jacobs dem WESER-KURIER. "Gleichermaßen möchten wir einen Beitrag zur Innenstadtentwicklung Bremens leisten und mit einer Quartiersentwicklung um das Johann-Jacobs-Haus herum für die schon lange vom Senat geplante Querverbindung zwischen Obernstraße, Langenstraße und Weser sorgen. Wir freuen uns auf diese Aufgabe."

Christian Jacobs ist als Rechtsanwalt tätig und will die Familientradition fortführen. So investiert er unter anderem in das im Jahre 2014 aus der Fusion von Jacobs Kaffee und Douwe Egberts entstandene Unternehmen Jacobs Douwe Egberts, dem heutigen Weltmarktführer in allen Kaffee-Segmenten. Zugleich ist er innerhalb der Familie für die Jacobs University verantwortlich.