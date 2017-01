Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremer Innenstadt Jacobs kauft Kontorhaus

Jürgen Hinrichs

Nach dem Stammhaus der Kaffee-Dynastie in der Obernstraße, einem Nachbargebäude und der historischen Stadtwaage in der Langenstraße soll nun offenbar auch das Kontorhaus in der Langenstraße in die neue Entwicklung des Quartiers einbezogen werden.