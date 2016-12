In der Nacht sind die Mitarbeiter der Straßenreinigung im Dauereinsatz. Trotzdem türmt sich auch am Morgen oft noch der Müll. (dpa)

Wenn anderswo nämlich gerade die Sektkorken knallen, geht es bei der Entsorgung Nord, kurz: Eno, nämlich schon wieder mit der Arbeit los. Eine Kehrmaschine ist dauerbesetzt, damit die Befahrbarkeit der Straßen sichergestellt werden kann. Außerdem ist eine Handkolonne einsatzbereit, um diese Arbeit zu unterstützen. Die Eno ist im Bremer Stadtgebiet für die Straßenreinigung zuständig. In Bremen-Nord übernimmt diese Aufgabe der Umweltbetrieb Bremen (UBB), sagt UBB-Mitarbeiterin Antje von Horn.

Feuerwerksbatterien machen Schwierigkeiten

Mit der Mitternachtsbereitschaft geht der ganze Spaß aber erst los, richtig ernst wird es dann ab 4 Uhr. In der erweiterten Innenstadt sind dann drei Kehrmaschinen im Einsatz, um tonnenweise Knallkörper- und Feuerwerksmüll zu beseitigen. Ab sechs Uhr arbeiten die Eno-Leute dann mit sechs weiteren Fahrzeugen. Hinzu kommen sechs manuelle Teams – mit Besen, Schaufel oder mit der Hand kümmern sie sich um den Unrat, der der Kehrmaschine Probleme bereitet. Insgesamt hat die Eno in dieser Nacht rund drei Dutzend Mitarbeiter im Einsatz, sagt von Horn.

Schwierig werde es immer dann, wenn die Hobbyfeuerwerker ihre Reste auf der Straße stehen lassen. Die zurzeit so beliebten Feuerwerksbatterien, die man auf den Asphalt stellt und nur einmal anzünden muss, werden von den Kehrmaschinen nicht erfasst. Auch Flaschen sind ein Problem, sagt von Horn, oder die Holzstäbchen der Raketen.

Konzentration auf Innenstadt

All diese Dinge sollten eigentlich sowieso nicht auf dem Gehweg herumliegen. Von Horn erinnert in diesem Zusammenhang an die Anliegerpflichten, die es nicht nur bei Schnee und Eis, sondern auch nach der Silvesternacht gibt: "Vor seiner Haustür ist jeder selbst für die Räumung des Gehweges zuständig", sagt die UBB-Vertreterin.

Bei ihrem Neujahrseinsatz konzentrieren sich die Straßenreiniger auf die Innenstadt. Vom Nordausgang des Hauptbahnhofs über die Schlachte bis in die vordere Neustadt gilt es für sie, die Hauptverkehrswege zu räumen, Nebenstraßen werden nicht bearbeitet. Die seien dann im Rahmen des normalen Reinigungsplans dran. In Bremen-Nord sind die Mitarbeiter des Umweltbetriebs bis Silvester, 19 Uhr, damit beschäftigt, die Müllbehälter zu leeren. Das nächste Mal kümmern sie sich dann am nächsten Werktag, am Montag, 2. Januar, also, um die Straßenreinigung.

Sollte die Polizei in der Zwischenzeit zu dem Schluss kommen, dass eine Straße gereinigt werden muss, wird sie mit den Reinigungsbetrieben direkt Kontakt aufnehmen, heißt es aus dem Haus des Umweltbetriebs.