Der Bremer Theologe Renke Brahms warnte vor populistischen Parolen. (Frank Thomas Koch)

Der leitende Bremer Theologe Renke Brahms hat am Montagabend bei einem Festgottesdienst zum Reformationstag davor gewarnt, populistischen Parolen nachzulaufen. In Zeiten, in denen sich Menschen aufgrund komplizierter Zusammenhänge von allem abwendeten, sei es umso wichtiger, selber zu lesen, selber zu denken und selber zu verstehen.Die Bibel sei dabei ein kritisches Korrektiv, sagte Brahms, Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in der Kirche St. Ansgarii.

Die vom Reformator Martin Luther (1483-1546) übersetzte Bibel zeige Nächsten- und sogar Feindesliebe als Leitbilder für das Zusammenleben in unserer Welt. „Wo das verloren geht, gehen eine Wertebasis und Perspektiven für unsere Gesellschaft verloren“, warnte Brahms beim Gottesdienst, mit dem das 500. Reformations-Jubiläumsjahr im Land Bremen eröffnet wurde. Während des Gottesdienstes wurden der ehemalige Bürgermeister Jens Böhrnsen (67) und die Medienwissenschaftlerin Maria Esfandiari (23) als Botschafter für das Reformations-Jubiläumsjahr im Land Bremen eingeführt.