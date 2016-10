Jürgen Drews kommt wieder zum Freimarkt – an diesem Montag tritt er abends im Hansezelt auf. (frei)

Herr Drews, wie geht es Ihnen? Es soll Ihnen in den vergangenen Tagen nicht so gut gegangen sein?

Jürgen Drews: Da sieht man mal wieder, was manchmal so kolportiert wird. Da hieß es, ich wäre zusammengebrochen und im Krankenhaus gelandet. Das ist totaler Quatsch. Ich hatte eine Erkältung, die ziemlich heftig war. Anfangs habe ich mich noch gegen Antibiotika gewehrt, dann aber irgendwann doch genommen. Ich musste mich drei Tage ins Bett legen, was ich nicht kenne. Ich musste Jobs absagen, was ich auch nicht kenne. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Richtig gut.

Der Auftritt am Montag beim Freimarkt geht also klar?

Na klar. Das ist doch eigentlich ein Hobby von mir. Ich mache diese Aktion beim Bremer Freimarkt hauptsächlich aus Spaß an der Freude. Sonst würde ich das schon lange nicht mehr machen. Verstehste?

Seit 40 Jahren sind Sie auf so ziemlich allen Bühnen in Deutschland und Österreich unterwegs. Wie halten Sie das durch?

Ich kann das auf eine Formel bringen: All das, was ich eigentlich nicht wollte, habe ich dann doch gemacht. Zu The Les Humphries Singers wollte ich beispielsweise gar nicht. Aber alles ist am Ende erfolgreich geworden. Deswegen heißt meine jetzige CD auch „Es war alles am Besten“. Da lasse ich das Ganze ein bisschen Revue passieren, ich skizziere ein bisschen, was ich nicht wollte und jetzt trotzdem mache. Das, was mir jetzt tierischen Spaß bringt. Frag‘ mich mal, ob ich sonst auf „Ein Bett im Kornfeld“ oder so eine Komposition wie „Wieder alles im Griff“ gekommen wäre. Oder ob ich Country singen wollte. Das ist alles so gekommen. Das ist geil. Deswegen wirke ich manchmal auf der Bühne, wenn ich nach oben schaue, sehr pathetisch. Aber ich weiß dann, dass er da oben es mit mir echt gut gemeint hat.

Ist die Begeisterung der Grund, dass Sie so lange durchgehalten haben?

Genau. Genau das ist es. Einzig und allein.

Und was müssen Sie tun, um das rein physisch durchzuhalten?

Ich bin gut drauf. Immer noch. Zum Glück. Ich lebe in einer Beziehung mit Ramona, wir sind verheiratet seit 24 Jahren. Geiler geht es nicht. Wir haben einen solchen Spaß zusammen – das gibt es überhaupt nicht. Dazu braucht man natürlich einen gesunden Geist in einen gesunden Körper. Das hat was mit gesunder Ernährung zu tun. Exzesse mit Drogen oder Alkohol gibt es bei mir nicht. Ich trinke zwar hin und wieder mal ein bisschen Alkohol, aber ich habe mir heute so einen kleinen Sekt im Flugzeug mitgenommen, da trinke ich bis morgen Abend dran. Eine Flasche Bier schaffe ich gar nicht komplett.

Was haben Sie als Schleswig-Holsteiner für eine Beziehung zu Bremen?

Was weiß ich, wie oft ich mit The Les Humphries Singers in Bremen war. Sogar mit der Jazzformation, in der ich Banjo gespielt habe, war ich schon in Breeeemen (Jürgen Drews lacht dabei laut und zieht das Bremen erneut in die Länge). Die Norddeutschen, wie soll ich das sagen, die sind so … Wenn sie dich mögen, dann feiern sie dich auch. Wenn sie dich nicht mögen, dann sagen sie: „Hau ab du Arsch.“ Das ist einfach klar raus. So ist Bremen. Die Bremer sagen ihre Meinung und das liebe ich. Ich mag direkte Ansprachen. Ich spreche die Leute auch direkt an. Es gibt so viele witzige Leute im Backstage-Bereich, die ich kennengelernt habe. Ich finde es in Bremen wirklich lustig. Deswegen mache ich das. Das kommt, glaube ich, bei den Leuten rüber. Weil es Spaß macht.

Schlager boomt mal wieder. Viele junge Künstler müssen sich beweisen. Was rät der Routinier den Jüngeren?

Immer durchhalten und nie abheben. Genauso schnell wie Du den Erfolg hast, geht er auch wieder vorbei. Dann musst du durchhalten. Wenn du die Nerven nicht hast, fange erst gar nicht damit an. Aber es gibt immer Leute, die meinen, sie wären etwas besonders. Sind wir aber nicht. Ist gar keiner. Es sei denn, du bist ein Superstar wie Celine Dion.

Was machen Sie vor einem Auftritt, wenn Sie schlechte Laune haben?

Ich bin ja eher ein ruhiger Typ, der auch mal larmoyant durch die Gegend läuft und sich fragt, ob er alles richtig gemacht hat. Die beste Therapie ist es dann unter Leute zu gehen. Da machen ja auch viele. Warum gehen Leute in Kneipen? Mein Vater, der Arzt war, hat mich mit Banjo oder Gitarre immer auf die Bühne geschoben. Dadurch, dass du vor Leute trittst, bekommst du automatisch gute Laune. Das Tollste ist eben Partymachen. Die Leute feiern dich und wollen von dir unterhalten werden – leichte Muse mäßig. Da gibt es ein Feedback und dann pegelt man sich gemeinsam hoch. Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist das Geilste. Ramona sagt manchmal zu mir, wenn ich zu ruhig bin, dass ich wieder auf die Bühne gehen soll. Weil ich das brauche.

Es ist also das Adrenalin, das Glücksgefühl, das Sie brauchen?

Das kann eine Sucht sein, das ist meine Droge. Ich habe die Droge Liebe mit meiner Ramona und ich habe die Droge Bühne mit den Leuten. Geiler geht es nicht.

Letztes Jahr wurde nach dem Auftritt beim Freimarkt Ihr Auto aufgebrochen. Ärgern Sie sich noch?

Mein Rucksack wurde geklaut. Aber er wurde mir wiedergebracht. Und es fehlte so gut wie nichts. Das bisschen Bargeld, was ich dabei hatte. Ich habe fast nie was dabei. Und die Kreditkarte war weg, aber da konnten die Diebe nichts machen, da man eine Pin eingeben muss. Es ist mir alles wieder gegeben worden. Den, der es gefunden hat, habe ich kennengelernt. Ich habe mich bedankt. Und den geklauten Rucksack, den trage ich immer noch. Was es alles gibt. Kann mal passieren.

Das Gespräch führte Pascal Faltermann.

Jürgen Drews ist 71 Jahre alt und 1976 durch den Nummer-Eins-Hit „Ein Bett im Kornfeld” als Schlagersänger bekannt geworden. Als „König von Mallorca“ ist Drews an der Playa de Palma zu Hause und ein Urgestein der dortigen Partyszene. Fast schon traditionell tritt er auch dieses Jahr wieder bei der Veranstaltung „Festzelt Stars“ am Montagabend im Hansezelt auf dem Bremer Freimarkt auf. Beginn ist um 19 Uhr.