Diebstahl-Versuch in Bremen-Osterholz Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Vier Jugendliche sind am Sonntagabend beim Einbruch in ein Einkaufszentrum in Bremen-Osterholz erwischt worden. Aufgrund ihrer auffälligen Bekleidung konnte ihnen ein weiterer Einbruch nachgewiesen werden.