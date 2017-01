Eine Frau ist am späten Freitagabend in Bremen ihren mutmaßlichen Entführern entkommen. (Christina Kuhaupt)

Die junge Frau hatte am Freitagabend gegen 22.30 Uhr im Best Western Hotel nahe des Bremer Hauptbahnhofs um Hilfe gebeten. Sie hatte behauptet, in einem Pkw von Tostedt anch Bremen entführt worden zu sein, nachdem sie von zwei unbekannten Männern überfallen und bewusstlos geschlagen worden sei. Am Hauptbahnhof habe sie fliehen können. Die Frau wurde daraufhin von der Polizei befragt und medizinisch untersucht.

Am Montag stellte sich heraus: alles vorgetäuscht. Das berichtet die Polizeiinspektion Harburg. Bei einer erneuten Vernehmung der jungen Frau am Montag habe sie eingeräumt, die Entführung vorgetäuscht zu haben. Hintergrund dürfte die akute psychische Verfassung der jungen Frau sein, teilt die Polizei mit.

Gegen die Frau wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen werden auch die Kosten der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen auf die Heranwachsende zukommen, so die Polizei. (wk)