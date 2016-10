Safia fand auf dem Aktionstag in der Botanika einen dankbaren Abnehmer für das Fläschchen: Gibbon Jupp . (Karsten Klama)

Im Naturerlebniszentrum Botanika kann man eine Menge lernen und erleben. Aber seit dort fünf kleine Menschenaffen eingezogen sind, hat der Trubel noch zugenommen. Im Rahmen eines Aktionstages zugunsten der Affen sollte am Sonnabend Geld gesammelt werden, das dazu dienen soll, die Bedingungen für Tiere und Besucher in den kommenden Jahren zu verbessern. Denn zurzeit leben die Gibbons, die nach der Schließung eines Gartencenters in Huchting ein neues Zuhause brauchten, noch in einem Übergangswohnheim. Bis Sommer 2018 wollen die Verantwortlichen der Botanika ein neues Affenhaus bauen.

Dort soll dann auch Jupp unterkommen. Der ist noch ein Baby und war am Sonnabend eindeutig der Star. Vor wenigen Wochen erst kam der Gibbon auf die Welt, noch wird er mit der Flasche ernährt. Beim Aktionstag durften diese Aufgabe auch Kinder übernehmen, so wie Safia, die in Jupp einen dankbaren Abnehmer für das Fläschchen fand. Für die Erwachsenen gab es eine Tombola und eine Versteigerung von Gartenartikeln. Für das neue Affenhaus wird aber noch mehr Geld benötigt. Der Aktionstag in der Botanika war daher nur der Startpunkt für eine anhaltende Spendensammlungs- und Sparphase.