Der Fall des 15-jährigen Syrers Odai K., der in der Silvesternacht in Bremen-Lüssum zu Tode geprügelt worden war, wirft neue Fragen auf. Zumindest ein Teil der Tatverdächtigen war möglicherweise vor zweieinhalb Jahren in eine andere schwere Straftat verwickelt, die bis jetzt von der Justiz noch nicht aufgearbeitet wurde. Im August 2014 war ein Islamist in der Neustadt von einer Gruppe kurdischer Jesiden mit einer Axt schwer verletzt worden. Anders gesagt: Wären die Täter zwischenzeitlich von der Justiz zur Rechenschaft gezogen und zu einer Haftstrafe verurteilt worden, dann wäre ihnen Odai K. in der Silvesternacht wohl nicht auf der Straße begegnet.

Der Sachverhalt wurde am Donnerstagvormittag durch eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Jan Timke (Bürger in Wut) in der Bürgerschaft öffentlich. Er erkundigte sich nach dem Verfahrensstand bei der „Axt-Attacke“ und zwischenzeitlichen Konsequenzen für die Täter. Aus der Antwort des Senats geht hervor, dass die polizeiliche Ermittlungsakte zu dem Überfall in der Neustadt seit Herbst 2015 bei der Staatsanwaltschaft liegt. Nach der Tat seien die Wohnungen der mutmaßlichen Täter in Lüssum durchsucht worden. „Die Tatwaffen wurden bei den Durchsuchungen nicht aufgefunden. Soweit Gegenstände, die als Tatwerkzeug in Betracht kamen, sichergestellt wurden, haben die hierzu abge­schlossenen kriminaltechnischen Untersuchungen keine Zuordnung zu der Tat bele­gen können. Deshalb ist ein entsprechender hinreichender Tatverdacht gegen die Be­schuldigten zurzeit nicht zu belegen“, heißt es in der Antwort des Senats. Zu anderen damals sichergestellten Objekten, darunter verbotene Waffen, liegen die kriminaltechnischen Untersuchungsergebnisse immer noch nicht vor. Deshalb dauere das Ermittlungsverfahren noch an.

Staatsanwaltschaft will sich nicht auf Spekulationen einlassen

In der Senatsantwort findet sich aber auch ein Satz, der einen verhängnisvollen Zusammenhang zwischen dem August 2014 und der Todesnacht Odai K.`s herstellt: „Gegen zwei der in dem vorgenannten Verfahren Beschuldigten sind wegen des Sach­verhalts in der Silvesternacht zum Nachteil eines 15-jährigen Syrers Haftbefehle des Amtsgerichts Bremen vom 11. Januar 2017 erlassen worden.“ Anders gesagt: Wäre es zwischenzeitlich gelungen, die mutmaßlichen Axt-Attentäter hinter Gitter zu bringen, wäre ihnen der 15-jährige syrische Flüchtlingsjunge an Silvester wohl nicht auf der Straße begegnet.

Die Staatsanwaltschaft will sich auf solche Spekulationen nicht einlassen. Nach Einschätzung von Behördensprecher Frank Passade wird das Verfahren gegen die Beschuldigten aus dem August 2014 vermutlich eingestellt werden müssen. Zu der Gewalttat in der Neustadt lägen widersprüchliche Zeugenaussagen vor, auch die Aussagen des damaligen Opfers hätten die Ermittler nicht entscheidend weitergebracht. Dass die letzten kriminaltechnischen Auswertungen zu den Fundstücken aus der Wohnung der mutmaßlichen Täter auch zweieinhalb Jahre nach der Durchsuchung noch nicht vorliegen, bedauerte Passade im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Leider Gottes“ müsse man auf solche Ergebnisse oft sehr lange warten. Der Bürgerschaftsabgeordnete Timke findet dafür noch schärfere Worte: die Engpässe in der Kriminaltechnik seien „mehr als ein Witz“.