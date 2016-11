Das Justizressort sorgt für eine ordentliche Personalausstattung am Landgericht, sagt Staatsrat Matthias Stauch. Der Rest ist eine Aufgabe der internen Organisation. (Jonas Völpel)

Das Landgericht gilt als völlig überlastet. Ist damit zu rechnen, dass demnächst jede Menge Untersuchungshäftlinge auf freien Fuß kommen, weil ihr Prozess nicht wie vorgeschrieben spätestens sechs Monate nach der Verhaftung begonnen hat?

Matthias Stauch: Das Landgericht bemüht sich, das zu vermeiden. Das ist eine Aufgabe der internen Organisation. Wir als Ressort leisten unseren Beitrag, damit das Landgericht eine ordentliche Personalausstattung hat.

Wo liegt die Ursache für diese Misere?

Es gibt eine Sondersituation. Die Haftsachen sind enorm angestiegen. Über die Jahre hatten wir immer so etwa 50 Haftsachen. 2015 waren es 66, in diesem Jahr bislang schon 79. Auch die schweren Strafsachen sind seit etwa Mitte 2015 stark angestiegen. Darauf haben wir mit einer Personalverstärkung zum 1. Januar 2016 reagiert. Das Landgericht ist im Ganzen um vier Stellen verstärkt worden, von 44 auf 48.

Also sollte sich die Situation schon seit Anfang des Jahres gebessert haben?

Zum Januar wurden die Stellen bereitgestellt. Im Mai ist die Verstärkung voll wirksam geworden.

Und im Juni mussten die ersten beiden U-Häftlinge entlassen werden, weil die Sechsmonatsfrist bis zur Prozesseröffnung verstrichen war.

Das ist richtig.

Damals war die Rede von einem Weckruf für die Politik. Ein knappes halbes Jahr später scheint sich wenig geändert zu haben. Klingt nicht nach Weckruf, sondern eher, als ob da jemand etwas verpennt hat.

Nein, das stimmt nicht. Wir waren ja schon ein halbes Jahr vorher wach und haben auf die besondere Situation personell reagiert. Es braucht eine weitere Verstärkung. Wir wollen die Gesamtzahl der Richter am Landgericht auf 50 oder 51 erhöhen; über so viele Richter verfügte das Landgericht noch nie. Das gilt besonders für die Strafkammern.

Im Moment werden fast nur noch Haftsachen am Landgericht verhandelt. Nehmen wir zum Beispiel die Tötungsdelikte. Dafür braucht man ein Schwurgericht. Davon gibt es derzeit am Landgericht offiziell zwei. Aber diese Richter sind komplett ausgebucht. Sie verhandeln schon jetzt jede Menge Verfahren parallel.

Die Aufteilung zwischen den einzelnen Spruchkörpern innerhalb des Landgerichtes macht das Präsidium des Gerichts. Darauf hat das Ressort keinen Einfluss. Das Präsidium muss entscheiden, wie sie das ausgestalten. Wir können vom Justizressort nur die Gesamtzahl der Richter zur Verfügung stellen. Dabei erkennen wir an, dass die Richterinnen und Richter des Landgerichts hoch engagiert ihre verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen.

Also muss intern umgeschichtet werden?

Ja, aber das ist ziemlich schwierig. Es gibt eine Geschäftsverteilung, die bestimmt, welche Verfahren auf welche Spruchkörper zukommen. Das muss im Jahr vorher bestimmt werden. Wenn nun ein Spruchkörper besonders belastet ist, gibt es ganz enge Regeln, nach denen man daran etwas ändern kann. Das ist ein besonderes Problem, vor dem das Landgericht konkret steht.

Zuletzt gab es zwei aufsehenerregende Fälle in Bremen. Der Motorradfahrer, der einen älteren Mann totgefahren hat, und der Fahrer, der einen Schuljungen überfuhr und dann einfach weitergefahren ist. Bei beiden verstreicht die Sechsmonatsfrist im Dezember. Könnten die beiden auf freien Fuß kommen?

Das muss das Landgericht steuern. Es ist erste Priorität, dass solche Haftentlassungen vermieden werden. Haftsachen haben höchste Bedeutung, das muss innerhalb der Gerichtsbarkeit gelöst werden. Das stellt das Landgericht gerade vor Schwierigkeiten. Noch einmal: Wir können nur die Zahl der Richter insgesamt erhöhen, was wir bereits getan haben und auch tun.

Wäre es nicht ein fatales Signal, wenn gerade diese beiden Untersuchungshäftlinge freigelassen werden müssten?

Das wäre ein ganz schlechtes Ergebnis. Das muss unbedingt vermieden werden. Es hat oberste Priorität, dass man die Entlassung von Untersuchungshäftlingen allein aus organisatorischen Gründen vermeidet. Wegen vieler plötzlich anfallender Haftsachen passiert das aber auch bundesweit bei anderen Gerichten leider immer wieder.

Was bedeutet dies für die Nichthaftsachen? Die verschleppen sich durch die Situation am Landgericht doch auf Jahre?

Die Haftsachen haben Vorrang, dann müssen die anderen Verfahren für diese Zeit zurückstehen. Das ist bei allen Landgerichten so. Deshalb haben wir Anfang 2016 ja die zusätzliche Kammer gemacht. Das Landgericht sollte Gelegenheit haben, an die Altverfahren heranzugehen. So war der ursprüngliche Plan, doch durch den enormen Anstieg der Haftsachen ist das jetzt überholt worden. Diese Kammer macht jetzt auch Haftsachen.

Wenn alle Landgerichte vor solchen Problemen stehen – warum ist dann die Belastung in Bremen so außergewöhnlich hoch?

Das Landgericht hat, gemessen an den Eingängen, immer eine Personalausstattung gehabt, die es im Grunde eigentlich gestattet hätte, an die Altverfahren zu gehen. Das ist nicht so gut vorangegangen. Seit 2008 lag hier die Zahl der Eingänge pro Richter im Vergleich zum Bundesdurchschnitt bei 80 bis 85 Prozent. Trotzdem ist der Abbau der Bestände nach anfänglichen Fortschritten nicht richtig vorangegangen.

Wenn es schon so lange nicht geklappt hat: Wie soll das Problem denn jetzt gelöst werden?

Was wir von außen machen können und ­machen, ist, dass wir das Personal weiter ­erhöhen. Dann ist das Gericht stärker ausgestattet als andere. Das ist im Prinzip eine Form von Sanierung, aber so etwas ist natürlich nur begrenzt möglich. Wir müssen uns dann auf einen Pfad einigen, dass diese Altverfahren auch wirklich und in bestimmter Zeit abgebaut werden.

Können die Altfälle überhaupt noch angemessen verhandelt werden? Wie sollen sich Zeugen nach so langer Zeit noch erinnern? Und was ist mit den Opfern? Was sollen die denken, wenn ihre Fälle immer weiter nach hinten geschoben werden?

Natürlich muss das Landgericht Bremen eine Verfahrensdauer erreichen, die dem Durchschnitt von anderen entspricht. Wir hatten bei den großen Sachen, also den erstinstanzlichen Verfahren, in den letzten Jahren eine Dauer von etwa zehn Monaten. Der Länderdurchschnitt liegt bei knapp sieben.

Dies erfasst aber nur die abgeschlossenen Verfahren. Wo steht Bremen in der Statistik, wenn es um die Dauer der Zeit bis zum Prozessbeginn geht?

Über die Dauer von anhängigen Verfahren gibt es keine Vergleichszahlen. Aber Bremen hat deutlich höhere Bestände als andere Landgerichte. Gemessen an den Beständen liegt das Landgericht schlechter als der Bundesdurchschnitt. Diese Bestände müssen reduziert werden.

Mit mehr Personal?

Ja. Aber wie gesagt: Dann müssen die Bestände auch tatsächlich angegangen werden. Im Moment ist die Lage besonders schwierig, weil wir eine hohe Zahl aktueller Fälle haben und zugleich auch eine hohe Bestandszahl. Deshalb überlegen wir, da jetzt noch mal zwei oder drei Richter drauf zu packen.

Sprechen wir über Neueinstellungen oder eine Lösung mit Bordmitteln? Also zum Beispiel die Rekrutierung von Amts- oder Zivilrichtern?

Neben Neueinstellungen wird wie bei der Verstärkung Anfang des Jahres möglicherweise auch aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit umgesteuert. Dafür zuständig ist das Oberlandesgericht. Das schaut, wie es bei der Ausstattung zwischen den Amtsgerichten, dem Landgericht und dem Oberlandesgericht aussieht.

Wir als Justizressort wollen die Personalerhöhung, damit es keine Haftentlassungen gibt und die Altbestände abgebaut werden. Aber das ist eine Gesamtverhandlung zwischen dem Oberlandesgericht und dem Landgericht.

Sind denn in anderen Bereichen Kapazitäten frei, etwa beim Amtsgericht?

Nein, das Amtsgericht ist hoch belastet. Übrigens auch gemessen am Bundesdurchschnitt. Über das Integrations­programm für Flüchtlinge hat es aber insgesamt 22 Stellen zusätzlich gegeben. Die sind in alle Bereiche gegangen. In die Staatsanwaltschaft, in den Strafvollzug und zum Teil auch in die ordentliche Gerichtsbarkeit. Das entspricht aber auch der tatsächlichen Mehrbelastung durch das Ansteigen der Strafverfahren. Der Mehraufwand ist da, das haben wir belegt.

Aber wenn diese 22 Stellen so dringend gebraucht werden, stehen sie doch gar nicht für den Engpass am Landgericht zur Verfügung?

Doch. Denn genau darum geht es doch: Das sind Stellen, die für mehr Strafverfahren eingesetzt werden. Das ist eine tatsächliche Verstärkung.

Sie sind also optimistisch, dass es keine weiteren Entlassungen aus der U-Haft in diesem Jahr geben wird?

Wir tun das unsere. Auf der einen Seite ist das eine Frage, welche personellen Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Auf der anderen aber auch, wie das Landgericht das intern organisatorisch im Rahmen der Geschäftsverteilung umsteuern kann.

Was eine schwierige rechtliche Konstellation ist?

Richtig. Sie dürfen nicht für einzelne, ganz bestimmte Verfahren einen neuen Spruchkörper bilden. Das wäre ein Verstoß, weil man dann Einfluss darauf nähme, wer dieses Verfahren entscheidet. Man muss für eine abstrakte Zahl von Verfahren sagen, wir machen jetzt einen neuen Spruchkörper. Am Landgericht werden derzeit die Möglichkeiten geprüft, wie sie die Geschäftsverteilung ändern können, aber das ist wirklich nicht so ganz einfach.

Zumal dieses Thema Wasser auf den Mühlen der Verteidiger sein dürfte. Zuletzt schien am Landgericht ein eher raues Klima zu herrschen – mit einer wahren Flut von Anträgen schon zum Prozessauftakt.

Eventuell haben wir ja mitunter streitbare Verteidiger in Bremen. Darauf muss man dann reagieren. Wir haben für unsere bremischen Richter Fortbildungen zum Umgang mit Konfliktverteidigung gemacht. Das Landgericht muss aber auch selber gucken: Wie gehen wir damit um? Und man muss sich fragen, wie behandelt man die Verfahren insgesamt?